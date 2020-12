Britanniasta tilattavat tavarat on tullattava

Britanniasta tulee vuodenvaihteen jälkeen EU:n ulkopuolinen maa, kuten esimerkiksi Kiina ja USA.

Eli jos tilaa tavaraa Britanniasta, 1.1.2021 alkaen, tilaajan on tullattava Britanniasta toimitettavat lähetykset, ja niistä on maksettava mahdolliset verot ja tullimaksut, Tulli muistuttaa.

Verkkokaupoissa ostoksia tekevän ei kannata tehdä ostopäätöstään pelkästään verkkokaupan ilmoittaman hinnan perusteella. Karkea nyrkkisääntö on, että tullaus nostaa tilauksen hintaa noin 30 prosenttia. Tämä hinta muodostuu tuotteen ostohinnasta, kuljetuskuluista sekä mahdollisesti maksettavasta tullimaksusta ja arvonlisäverosta.

Jos lähetyksen tavaroiden arvo ylittää 22 euroa, lähetys pitää tullata, ja siitä on maksettava arvonlisävero.

Poikkeuksena ovat alkoholi, alkoholijuomat, tupakkatuotteet, hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet, jotka on tullattava aina.

Arvonlisäveron lisäksi mahdollinen maahantuonnin tullimaksu kannetaan vain silloin, kun lähetyksen arvo on yli 150 euroa.

– On hyvä huomioida, että tullimaksun ja veron määräytymisen näkökulmasta ratkaisevaa on se, mistä maasta tavara toimitetaan ja toimitetaanko se sinulle tullaamattomana, ei verkkokaupan sijaintimaa, Tulli toteaa.

Jos tavara toimitetaan EU-maasta, ja se on EU:ssa valmistettu tai sinne tullattu, niin lähetystä ei tullata eikä siitä makseta Tullille tullimaksua ja arvonlisäveroa. Erityistapauksena Pohjois-Irlannin kanssa sovelletaan EU:n tullilainsäädäntöä eli sitä kohdellaan kuin mitä tahansa muuta EU-maata. Jos tavara toimitetaan Pohjois-Irlannista, niin lähetystä ei tullata.

Nettitilaajan on hyvä huomioida jo nyt, että 1.7.2021 jälkeen kaikki, myös alle 22 euron, lähetykset EU:n ulkopuolelta on tullattava, ja niistä on maksettava arvonlisävero.

Jos tavaroiden kuljetus on alkanut vuoden 2020 puolella, niitä kohdellaan Suomeen saapuessa unionitavarana eikä lähetystä tarvitse tullata. Jos tavaroiden kuljetus kuitenkin alkaa vasta vuonna 2021, on lähetys tullattava ja maahantuonnin verot maksettava, vaikka tilaus olisikin tehty ennen eropäivää.

Esimerkkejä

Jos vuonna 2021 tilaat Britanniasta EU:n ja Britannian ulkopuolella, esimerkiksi Intiassa valmistetut 200 euron arvoiset urheilujalkineet, joiden kuljetuskulut ovat 20 euroa, lähetyksestä kannettava tullimaksu ja arvonlisävero muodostuvat seuraavasti:

• Tullimaksu muodostuu tavaran ostohinnan ja kuljetuskulujen summan, eli yhteensä 220 euron, perusteella. Urheilujalkineiden tullimaksu on 37,18 euroa, eli 16,9 % (ostohinta + kuljetuskulut).

• Arvonlisävero on 61,72 euroa, eli 24 % * (tavaran ostohinta + kuljetuskulut + tullimaksu).

• Jalkineiden kokonaishinta on 318,90 euroa (tavaran ostohinta + kuljetuskulut + tullimaksu + arvonlisävero).

Jos tullattavaa lähetystä kuljettaa Posti, arvonlisävero maksetaan myös Postin käsittelymaksusta (2,90 euroa).

Britanniasta toimitettavat lähetykset on tullattava ja arvonlisäveroa on maksettava, jos lähetyksen arvo on yli 22 euroa. Jos tavaran alkuperämaa on Iso-Britannia tai EU-maa, tavarasta ei tarvitse maksaa tullimaksua. Tavaran alkuperämaa on ilmoitettu yleensä tilausvahvistuksessa tai kauppalaskussa.

Jos vuonna 2021 tilaat Britanniasta maassa valmistetun 200 euron arvoisen miesten puvun, jonka kuljetuskulut ovat 20 euroa, lähetyksestä maksettava arvonlisävero muodostuu seuraavasti:

• Tullimaksua ei tarvitse maksaa.

• Arvonlisävero on 52,80 euroa, eli 24 % (tavaran ostohinta + kuljetuskulut + tullimaksu).

• Puvun kokonaishinta on 272,80 euroa (tavaran ostohinta + kuljetuskulut + tullimaksu + arvonlisävero).

Tullimaksun ja arvonlisäveron määrän voi selvittää Tullin Tullilaskuri-palvelussa ennen kuin tilaa netistä. Tullilaskuri myös opastaa, mitä pitää tehdä, kun tullaa tavaroita Suomeen.