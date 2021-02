Britanniassa varoitus uudesta virusmuunnoksesta

Tutkijat ovat ilmaisseet huolensa Britanniassa leviävästä uudesta koronaviruksen muunnoksesta, jota havaittiin ensimmäistä kertaa maan lounaisosassa sijaitsevasta Bristolista.

Independent-lehden mukaan tapauksista 14 on todettu Bristolissa tai sen lähialueilla, neljä Manchesterissa ja kolme muilla paikkakunnilla.

Terveysviranomaisten mukaan kyseessä on uusi versio niin sanotusta Kentin B.1.1.7-variantista, jonka aiheuttamia tautitapauksia on vahvistettu Suomessakin 214 kappaletta. Bristolin muunnos sisältää lisäksi Etelä-Afrikassa havaitun E484K-mutaation, jonka vuoksi tauti voi mahdollisesti tarttua myös alkuperäisestä viruskannasta toipuneille.

Englannin alueen terveysjohtaja Susan Hopkinsin mukaan tavoitteena on tukahduttaa uusi virusmuunnos ennen sen leviämistä. Tilanteen pelätään muuttuvan haastavammaksi loppukeväästä, kun rajoitustoimia mahdollisesti puretaan.

– On toistaiseksi lupaavaa, etteivät tapausmäärät ole lisääntyneet viime viikkojen aikana, Hopkins sanoi tiedotustilaisuudessa.

Virustestausta on kiihdytetty useilla alueilla, joilla muunnosten epäillään levinneen. Tehostetussa testaamisessa myös oireettomia henkilöitä on testattu asuinalueiden yhteyteen perustetuissa tilapäisissä keskuksissa.

Muunnosten aiheuttamia infektioida on todennäköisesti ilmoitettua enemmän, sillä vain 15 prosenttia positiivisista testeistä lähetetään jatkotutkimuksiin.

