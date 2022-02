Britanniassa vaaditaan Boris Johnsonin eroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi tutkii parhaillaan pääministerin toimintaa Covid-sulkujen aikana.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin ahdinko syvenee, sillä monet hänen oman puolueensa parlamentin jäsenet ovat vaatineet pääministerin eroa. Uusimpana joukkoon liittyy entinen ministeri Nick Gibb, kertoo BBC.

Gibb toimitti epäluottamuskirjeen pääministerin toiminnasta. Gibb kertoo, että hänen äänestäjänsä ovat ”raivoissaan tuplastandardeista” ja ”luottamuksen palauttamiseksi pääministeri on vaihdettava”. Gibb on entinen ministeri kolmen pääministerin ajalta, joka menetti ministeripestinsä viime syyskuussa tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi.

Myös joidenkin muiden edustajien odotetaan toimittavan epäluottamuskirjeensä viikonlopun aikana. Konservatiivipuolueen sääntöjen mukaan puolueessa järjestetään äänestys puheenjohtajasta, mikäli 54 edustajaa sitä vaatii.

Usea pääministerin toimiston työntekijä on tällä viikolla eronnut kohun seurauksena. Aiemmin viikolla valmistui sisäisen tutkinnan raportti, jonka mukaan hallituksen tiloissa järjestettiin yhteensä 16 sosiaalista tapahtumaa toukokuun 2020 ja huhtikuun 2021 välillä. Näistä tapahtumista 12 on poliisin tutkinnan kohteena, BBC kertoi aiemmin.

Jotkut konservatiivipuolueen edustajat ovat myös puolustelleet pääministeriä. On myös esitetty huolta siitä, että mikäli pääministeriä lähdetään vaihtamaan, puolueen huomio ja keskittyminen ovat silloin poissa tärkeämmistä asioista, kuten energiakriisistä, inflaatiosta ja Ukrainan tilanteesta.

Kohu pääministerin ympärillä alkoi, kun selvisi, että kesäkuussa 2020 pääministerin toimistolla Downing Street 10:ssä pidettiin puutarhajuhlat samaan aikaan kun lailla oli kielletty sosiaaliset kanssakäymiset Covid19-pandemian vuoksi. Lisäksi on selvinnyt, että toimistolla pidettiin perjantaisin illanviettoja koko pandemian ajan. Poliisille on luovutettu kuvatodisteita Johnsonin osallistumisesta puutarhajuhliin, kertoo the Mirror.

