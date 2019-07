Boris Johnsonin konservatiivit gallup-nosteessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britanniassa spekuloidaan uusista vaaleista.

Britannian konservatiivipuolueen kannatus on noussut Boris Johnsonin puoluejohtajaksi ja pääministeriksi valinnan myötä, kirjoittaa The Observer. Konservatiivien kannatus nousi kyselyn mukaan seitsemän prosenttiyksikköä kahdessa viikossa ja on nyt 30 prosenttia.

Konservatiivien nousu on tapahtunut lähinnä Nigel Faragen johtaman Brexit-puolueen kustannuksella.

Pääoppositiopuolue työväenpuolueen kannatus on nyt 28 prosenttia. Kyselyn perusteella Boris Johnson on työväenpuolueen Jeremy Corbyniä pidetympi pääministeriehdokas. Puolet vastaajista pitää kuitenkin Johnsonia kansakuntaa jakavana hahmona.

Galluptulos ruokkii puheita ennenaikaisista parlamenttivaaleista. Johnsonin on arvioitu haluavan Brexit-linjalleen vahvan poliittisen mandaatin, ja myös sopimuksetonta, kovaa Brexitiä pidetään Johnsonin johdolla mahdollisena vaihtoehtona.

The Observer uutisoi konservatiivien ex-valtiovarainministeri Philip Hammondin olleen yhteydessä työväenpuolueeseen kovan Brexitin torjumiseksi parlamentissa.