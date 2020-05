Britanniassa seurattu Suomen koulujen avaamista

Britannian mediassa on ruodittu lähiopetukseen palaamista pohjoismaisissa kouluissa.

Daily Mail -lehti otsikoi artikkelissaan, ettei päätös ole johtanut tartuntamäärien kasvuun Suomessa. Koulut on määrä avata Britanniassa vasta 1. kesäkuuta opettajaliittojen vastustuksesta huolimatta.

Liittojohtajien mukaan pääministeri Boris Johnsonin hallitus ei voi taata päätöksen turvallisuutta.

Lehti kertoo Suomen avanneen koulut 14. toukokuuta, johon mennessä epidemia oli saatu laantumaan kauas huipputasostaan. THL:n johtaja Mika Salminen vahvisti torstaina, ettei toimenpide ole johtanut Covid-19-tapausten kasvuun.

Koronaviruksen itämisaika on enimmillään kaksi viikkoa, joten tartuntaryppäiden olisi pitänyt ilmaantua viimeistään kuluvan viikon aikana.

Norjan pääministeri Erna Solberg on myöntänyt, ettei koulujen sulkeminen välttämättä hidastanut epidemia-aaltoa. Solbergin mukaan moni päätöksistä tehtiin pelon ohjaamana ja synkimpien ennusteiden valossa.

– Oliko koulujen sulkeminen tarpeellista? Ehkä ei. Mutta luulen, että päätös oli siitä huolimatta järkevä. Se oli varotoimenpide silloin saatavilla olevan tiedon valossa, Erna Solberg sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Finland reveals reopening schools has not seen an increase in coronavirus cases https://t.co/fMD58wF8aT

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 29, 2020