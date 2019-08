Britanniassa pohditaan parlamentin väliaikaista sulkemista

Pääministeri Boris Johnson pelkää parlamentin lykkäävän EU-eroa.

Britannian EU-eron lykkääntymistä pelkäävä pääministeri Boris Johnson on selvittänyt mahdollisuutta sulkea parlamentti viideksi viikoksi, The Observer kirjoittaa. Johnson on pyytänyt oikeuskansleri Geoffrey Coxia tutkimaan, olisiko parlamentin väliaikainen sulkeminen mahdollista, paljastuu Observerin näkemistä sähköposteista. Johnson on aikaisemmin kieltäytynyt kokonaan torjumasta parlamentin väliaikaista sulkemista.

Sopimuksetonta EU-eroa vastustavien parlamenttiedustajien on arvioitu pyrkivän lykkäämään Brexit-määräaikaa, kun taas Johnson haluaa Britannian ulos EU:sta lokakuun loppuun mennessä. Parlamentti on tällä hetkellä kesälomalla, mutta kokoontuu jälleen syyskuun alussa.

Johnsonin juridisten neuvonantajien mukaan pääministeri voisi sulkea parlamentin muutamaksi viikoksi, elleivät Johnsonin arvostelijat vie asiaa tuomioistuimeen.

Suunnitelman mukaan parlamentti pysyisi suljettuna syyskuun yhdeksännestä päivästä lokakuun puoleenväliin asti, jolloin Brexitin lykkääminen on liian myöhäistä.

Downing Street ei ole kiistänyt etteikö parlamentin sulkemisen edellytyksiä ole selvitetty. Tiedot ovat herättäneet Britanniassa kovaa arvostelua.

– Tämä muistio, jos se on paikkansapitävä, osoittaa Boris Johnsonin halveksivan alahuonetta. On ehkä mahdollista kiertää alahuoneen tahto tälla tavoin, mutta se on osoitus vilpillisyydestä. Alahuoneen sulkeminen pois maamme tulevaisuutta uhkaavasta kriisistä on täysin väärin, kommentoi Johnsonin puoluetoveri, entinen oikeuskansleri Dominic Grieve.