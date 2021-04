Britanniassa pohditaan maitotuotteiden ”rasistista elementtiä”

Brittiläinen Elokapina yrittää saada maitotuotteet pois kouluista.

Sussexin kreivikunnassa Brighton & Hoven kaupunginvaltuusto pohtii reilun 240 kuntalaisen allekirjoittamaa vetoomusta, jossa vaaditaan kaksi kasvisruokapäivää valtionkoulujen kouluviikkoon sekä täyttä kasvipohjaista ruokatarjoilua kunnallishallinnon järjestämiin tilaisuuksiin.

Vetoomusta esitteli valtuustolle suomalaisten Elokapinana tunteman Extinction Rebellionin paikallisedustaja Alison Plaumer. Hän perusteli vetoomusta muun muassa sillä, että maitotuotteissa on ”rasistinen elementti”.

-On perusteltua väittää, että maitotuotteiden liiallisessa tarjoamisessa on rasistinen elementti, koska 65 prosenttia maailman väestöstä on laktoosi-intolerantteja, joista moni edustaa BAME [mustien, aasialaisten ja vähemmistöetnisyyksien] yhteisöä. Lukuisat lasten vanhemmat tukevat tätä aloitetta. Mitä lapset haluavat? He haluavat toimintaa. He haluavat sitä nyt.

Pohjois-Lontoon Enfieldin työväenpuolueen valtuutetut lopettivat jo lihan tarjoamisen kunnantilaisuuksissa. Toisessa Lontoon kaupunkipiirissä, Lewishamissa, päätettiin tarjota tilaisuuksissa ja tapahtumissa ainoastaan kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Leedsin kaupunki West Yorkshiren kreivikunnassa on ottanut käyttöön 182 koulussa yhden lihattoman päivän ja yhden täysin kasvipohjaisen päivän viikossa,

Brighton & Hoven kaupunginvaltuustossa yhdelläkään puolueella ei ole enemmistöä, mutta paikallisilla vihreillä on yksi paikka enemmän kuin toiseksi suurimmalla ryhmällä eli työväenpuolueella. Vetoomus on voimassa kesäkuun puoliväliin asti.