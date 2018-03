Britanniassa myrkytetty vakooja voi liittyä Vladimir Putinin salaisuuksiin

Sergei Skripalin tapauksella voi olla yhteyksiä Aleksander Litvinenkon salamurhaan.

Britanniassa myrkytetyllä Sergei Skripalilla voi olla yhteys toiseen myrkytettyyn entiseen venäläisagenttiin Aleksander Litvinenkoon, brittiläinen The Times uutisoi.

Vuonna 2014 valmistuneen Myyrä akvaariossa -venäläisdokumentin mukaan Skripal toimi vuonna 1993 Venäjän sotilastiedustelun GRU:n virkailijana Espanjassa. Skripalin kerrotaan tutustuneen siellä Luis-nimiseen henkilöön ja aloittaneen hänen kanssaan viinin maahantuontibisneksen Venäjälle. ”Luisin” uskotaan olleen todellisuudessa Britannian tiedustelupalvelun MI6:n agentti.

Venäläisväitteiden mukaan Luis värväsi Sergei Skripalin kaksoisagentiksi brittitiedustelun palvelukseen ja siirsi hänet myöhemmin toisen brittitiedustelun ”käsittelijän” vastuulle.

Skripal jäi eläkkeelle GRU:n palveluksesta everstinä vuonna 1999 ja siirtyi virkamieheksi Venäjän ulkoministeriöön. Financial Timesin mukaan hän lähti ministeriöstä liike-elämään vuonna 2003. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti Skripalin epäiltynä vakoilusta seuraavana vuonna. Skripal tuomittiin Venäjällä maanpetoksesta vankeuteen vuonna 2006. Kaksoisagentti vaihdettiin osana lännessä kiinni jääneiden venäläsvakoojien vaihtoa vuonna 2011 ja hän muutti perheinen Britanniaan.

Kertomus Espanjan tapahtumista vaikuttaisi ainakin ajan ja pankkikytköksen puolesta pitävän paikkansa. Skripalin sanotaan myöntäneen FSB:n kuulusteluissa tulleensa brittien värväämäksi vuonna 1995. FSB:n mukaan MI6 maksoi Skripalille 100 000 dollaria käteisenä ja espanjalaisen pankin kautta. Venäläisdokumentissa puhutaan taas 10 000 dollarin kertakorvauksesta ja kuukausittaisesta pankkitilille maksetusta 3 000 dollarin maksusta.

Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal myrkytettiin Salisburyssä hermomyrkyllä sunnuntaina. Heidän tilansa on yhä kriittinen. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan murhan yrityksenä. Venäjä on kiistänyt jyrkästi väitteet siitä, että sillä olisi jotakin tekemistä tapauksen kanssa.

Kytkös Litvinenkon tapaukseen?

The Timesin mukaan Skripalin tausta kaksoisagenttina Espanjassa herättää kysymyksiä yhteyksistä Aleksander Litvinenkon kohuttuun salamurhaan.

Entinen FSB:n agentti Litvinenko myrkytettiin Lontoossa radioaktiivisella poloniumilla vuonna 2006. Kaksi vuotta sitten valmistuneen virallisen selvityksen perusteella Litvinenko surmattiin mitä todennäköisimmin Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n operaatiossa. Surmateolla oli myös todennäköisesti Venäjän tiedustelupalvelun johtajan Nikolai Patrushevin ja myös maan presidentti Vladimir Putinin hyväksyntä. Verkkouutiset kertoi tutkinnan löydöksistä kattavasti tässä.

Litvinenkon tiedetään avustaneen murhansa aikoihin Espanjan viranomaisia rakentamaan juttuja venäläistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Murhatutkinnassa pohdittiin muun muassa, haluttiinko Litvinenkoa estää avustamasta Espanjan mafiatutkinnoissa. Litvinenkon murhan selvitystyötä johtanut Sir Robert Owen tuli siihen lopputulokseen, ettei Espanjassa toimivien rikollisjärjestöjen ja myrkytyksen välillä ollut yhteyttä. Hänen mukaansa oli kuitenkin selvää, että Litvinenko pyrki murhansa aikoihin paljastamaan Venäjän FSB:n ja Espanjassa toimivien venäläisten rikollisliigojen yhteyksiä.

Mafia ja Kremlin sisäpiiri

Espanjassa aloitettiin helmikuussa oikeudenkäynnit massiivisessa Venäjän mafian tutkinnassa. Vuosikausia rakennettu oikeusjuttu alkoi varsinaisesti vuonna 2008, kun Espanjan poliisi pidätti 20 epäiltyä venäläisgangsteria Operaatio Troikkana tunnetuissa ratsioissa.

Juttuvyyhteen kytkeytyy merkittäviä venäläisvaikuttajia ja tutkinta on poikinut korkean profiilin etsintäkuulutuksia. Etsintäkuulutettujen listalta löytyneiden Venäjän valtaeliittiin kuuluvien henkilöiden pn väitetty olleen mukana tutkinnan kohteena olevien Tambovin ja Malishevin rikollisjengien toiminnassa.

Heidän epäillään sekaantuneen salamurhiin, murhiin, laittomaan asekauppaan, kiristykseen, petoksiin, väärennöksiin, lahjontaan, huumekauppaan ja rahanpesuun.

Etsittyjen listalta on löytynyt muun muassa Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja vakuutusyhtiö Rusin hallituksen puheenjohtaja Vladislav Reznik, sisäministeriön kansliapäällikkö Nikolai Aulov, entinen pääministeri ja Gazpromin hallituksen puheenjohtaja Viktor Zubkov ja entinen puolustusministeri ja valtionyhtiö Rostecin teollisuusjohtaja Anatoli Serdjukov.

Vladislav Reznik on sittemmin asetettu syytteeseen osallisuudesta noin 50 miljoonan euron rahanpesurinkiin. Reznik on kiistänyt syytteet.

BBC:n mukaan Venäjän gangsterien rahanpesuoperaatio Espanjassa alkoi 1990-luvulla, kun varakkaat venäläiset alkoivat hankkia arvokiinteistöjä Costa del Solilta ja Baleaareilta.

Koko kuvion johtajiksi uskotut Gennadi Petrov ja Aleksander Malishev ovat yhä vapaalla jalalla. Heidän uskotaan oleskelevan Venäjällä. Syyteasiakirjojen mukaan Petrovin liigalla on ”yhteydet Venäjän talouden, politiikan, tuomioistuinten ja poliisin valtaapitäviin”. Petrovin jengin todetaan ”onnistuneen selvästi läpäisemään valtiokoneiston kerrokset”.

”Señor Putin”

Presidentti Vladimir Putinin kytköksistä hämäriin kiinteistökauppoihin ja salattuihin omistuksiin Espanjassa on huhuttu jo pitkään. Presidentti on kuitenkin aina kiistänyt väitteet jyrkästi.

Miamin yliopiston valtiotieteen professori ja Venäjän tuntija Karen Dawisha on ruotinut Putinin Espanjan kytköksiä Putin’s Kleptocracy. Who Owns Russia? (”Putinin varkaiden valta. Kuka omistaa Venäjän?”) menestyskirjassaan. Verkkouutiset on kertonut kirjan paljastuksista tässä.

Dawishan mukaan länsimaiden tiedustelupalvelut seurasivat, kuinka Putin matkusti 1990-luvulla väärillä papereilla Espanjaan peräti 37 kertaa. Putin toimi tuolloin turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana. Dawisha kertoo Putinin kanavoineen aikoinaan 28 miljoonaa dollaria Pietarin kaupungilta Dvadtsatyy Trestille eli 20. rahastolle.

Epäilyjen mukaan Putin olisi käyttänyt yhteyttään rahastoon useisiin rahansiirtoihin ystävilleen Venäjällä ja muualla. 20. rahaston kerrotaan siirtäneen rahaa ulkomaille etupäässä Espanjaan ja Suomeen.

Espanjan viranomaisten rakentama juttu perustuu osin nauhoitettuihin puheluihin ja epäiltyjen kiinteistöistä kerättyihin asiakirjoihin. Tutkinnasta julkisuuteen tihkuneiden tietojen joukossa on ollut mielenkiintoisia mainintoja, jotka saattavat valottaa myös Venäjän presidentin epäiltyjä salaisia omistuksia Espanjassa.

Tutkinnassa on tiettävästi löytynyt ainakin kolme mainintaa Vladimir Putinista. Niistä kaksi on kerrottu julkisuuteen.

Espanjan poliisi takavarikoi vuonna 2008 Gennadi Petrovin omistamasta kiinteistöstä asiakirjoja. Niiden joukosta löytyi käsinkirjoitettu paperi, jossa viitataan Venäjän presidenttiin.

”Señor Putin, maata Malagassa, venäläinen alue tai venäläistä kaupunkikehitystä. Maata ei ostettu. Hallinnollinen presidenttitason asia”, siinä todetaan.

Espanjalaissyyttäjien mukaan kaksi Gennadi Petrovin epäiltyä rikoskumppania, Viktor Gavrilenkov ja Marat Poljanski, keskustelevat poliisin vuonna 2007 tekemällä nauhoitteella kulissiyhtiön perustamisesta Espanjaan rahanpesua varten.

Keskustelun aikana Poljanski kysyy, missä hänen kannattaisi yöpyä.

”Alicantessa on paljon hotelleja, eikä Putinin talo Torreviejassa ole liian kaukana”, Gavrilenkov vastaa.

Kytkökset Tambovin mafiaan

Aleksander Litvinenko teki pari kuukautta ennen kuolemaansa tulenaran tiedusteluraportin Titon International -konsulttiyhtiölle. Litvinenkon yhdessä toisen venäläisen ex-agentin, Juri Shvetsin, kanssa laatima selvitys koski Vladimir Putinin pitkäaikaista liittolaista ja lähipiiriläistä Viktor Ivanovia.

Selvityksessä Ivanovia syytetään kytköksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja osallisuudesta huumeiden salakuljetukseen 1990-luvun Pietarissa. Ivanov liitetään raportissa juuri Tambovin mafiaan.

Entistä KGB-upseeria Ivanovia pidetään yhtenä Vladimir Putinin läheisimmistä liittolaisista. Hän on vaikutusvaltainen liikemies ja poliitikko. Ivanov johti Venäjän federaation huumepoliisia vuosina 2008-2016 ja toimii muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiä valmistavan Almaz-Antein ja Aeroflot-lentoyhtiön hallituksien puheenjohtajana.

Ivanov toimi Putinin alaisuudessa Pietarin pormestarinviraston kansliapäällikkönä 1990-luvun alussa. Litvinenkon ja Shvetsin mukaan Ivanov loi tuolloin läheiset suhteet Tambovin mafiaan ja sen johtajaan Vladimir Kumariniin.

Raportin mukaan Ivanov hankki tämän ”hämärän liikesuhteen” avulla Pietarin satamasta osuuden, jonka hän omisti vielä raportin julkaisuhetkelläkin vuonna 2006.

Litvinenko ja Shvets luonnehtivat Ivanovia raportissaan Vladimir Putinin ”suojatiksi”. Entisten venäläisagenttien mukaan miesten poliittiset urat olivat sidoksissa toisiinsa. Raportissa väitetään, että Putin oli ainakin jollain tasolla mukana Ivanovin hämäräpuuhissa Tambovin perheen kanssa.

”Ulkomaisista taloudellisista suhteista vastannut Vladimir Putin suojeli Ivanovia, joka teki yhteistyötä gangstereiden kanssa. Putin ei ollut itsekään tuolloin herra puhdas”, raportissa todetaan.

Tutkinnassa esitetyn todistelun perusteella Ivanovista tuli myöhemmin Putinille tärkeä avustaja, jonka palveluksia presidentti käyttää asioissa, jotka vaativat ”painostusta ja pelottelua”.

Raportin yksityiskohdat nousivat esiin Litvinenkon murhan tutkinnassa Britanniassa. Litvinenkon omaisia edustaneen lakimiehen Ben Emmersonin mukaan raportti oli riittävä syy Litivnenkon murhaan.