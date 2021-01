Britanniassa koronarokotteita saa pian kauppakeskuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan hallitus suunnittelee ympärivuorokautisia rokotuspisteitä.

Britanniassa koronarokotusten tahtia pyritään kiihdyttämään uusilla rokotuspisteillä. Niitä aiotaan perustaa myös ostoskeskuksiin.

Birminghamissa sijaitseva Asda-kauppakeskus on muuntamassa vaateosastonsa rokotepisteeksi, jonka pyörittämisestä vastaa yrityksen apteekki. Tavoitteena on antaa ainakin 250 koronarokotetta päivässä.

Asdan julkaiseman tiedotteen mukaan terveydenhuoltojärjestelmä NHS lähettää kutsun riskiryhmissä oleville, jotka voivat valita haluamansa rokotuspisteen. Ketju on tarjonnut kaikkia yli 200 apteekkiaan avuksi Oxfordin ja AstraZenecan rokotteen jakeluun.

– Koska tätä tuotetta on muita helpompi kuljettaa ja varastoida, voitaisiin sitä antaa eri puolilla maata sijaitsevien apteekkien yhteydessä, yhtiö toteaa.

NHS:ää on vaadittu keventämään nykyisiä säädöksiä ja jakamaan koronarokotteita myös apteekkeihin. Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on ilmoittanut perustavansa lähiaikoina vuorokauden ympäri toimivia rokotuspisteitä.

Pilottihankkeen tarkoituksena on selvittää, onko rokotuksille kysyntää myös yöaikaan. Boris Johnson herätti aiemmin kohua väittämällä, etteivät kansalaiset halua varata aikoja kello kahdeksan jälkeen illalla.

Daily Telegraph -lehden mukaan Britanniassa on nyt suojattu kaikki yli 80-vuotiaat kansalaiset. Koronarokotteen on saanut tähän mennessä noin 4,2 prosenttia kansasta. Suomessa vastaava osuus on noin 0,3 prosenttia.