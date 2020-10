Britanniassa enemmän koronapotilaita sairaalassa kuin keväällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveydenhuoltojohtajan mukaan kuolleiden määrä tulee olemaan sietämätön, jos rajoitustoimia ei tehdä.

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson on kertonut uudesta kolmitasoisesta järjestelmästä, jonka perusteella maassa on määrä ottaa käyttöön koronavirusrajoitteita. Järjestelmässä alueelliset rajoitustoimet määrätään sen mukaan, minkälainen tautitilanne alueella on.

Newscientistin mukaan esimerkiksi Liverpoolin kaupungin alueella, jossa toissa viikolla todettiin 600 koronatartuntaa per 100 000 asukasta kahden viikon aikana, käyttöön otetaan kaikkein tiukimmat rajoitustoimet. Tämä tarkoittaa, että Liverpoolin alueella asuvat eivät saa tavata muissa kotitalouksissa asuvia sisätiloissa.

Boris Johnsonin mukaan rajoitustoimien tarkoitus on suojata maan terveydenhuoltoa ylikuormittumiselta. Iso-Britannian kansallisen terveyspalvelu NHS:n lääketieteellisen johtajan Stephen Powisin mukaan maassa on nyt enemmän koronapotilaita sairaalahoidossa kuin kevään epidemian ensimmäisen aallon aikaan.

− Jos emme tee rajoitustoimia, kuolleiden määrä tulee olemaan liian suuri kestettäväksi, Powis sanoi Downing Streetin lehdistötilaisuudessa.