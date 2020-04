Britanniassa annettiin ensimmäiset koronarokotteet

Euroopan ensimmäiset koronavirusrokotteen ihmiskokeet on aloitettu Britannian Oxfordissa.

BBC:n mukaan Covid-19-rokoteohjelmaan osallistuu yhteensä 800 vapaaehtoista, joista puolet saa varsinaisen rokotteen. Kontrolliryhmälle annetaan meningokokkia vastaan suunniteltu rokote, jolla ei ole tehoa uutta koronavirusta vastaan. Vapaaehtoiset eivät tiedä, kumpaan ryhmään heidät on asetettu.

– Olen tutkija, joten halusin tukea tieteellistä työtä parhaani mukaan, kahden ensimmäisen rokotettavan joukossa ollut Elisa Granato sanoo.

Oxfordin yliopiston Jenner-instituutin tutkijat kehittivät kokeellisen rokotteen alle kolmessa kuukaudessa. Professori Sarah Gilbert kertoo uskovansa hankkeen onnistumiseen.

– Meidän on toki kokeiltava sitä ja saatava tietoa ihmiskokeista. Meidän on osoitettava, että rokote oikeasti toimii ja estää koronavirusinfektioita. Vasta sitten voimme käyttää sitä laajemmin väestössä, Gilberg toteaa.

Rokotteen raaka-aineena on käytetty simpansseilta eristettyä heikennettyä adenovirusta, joka ei pysty jakautumaan ihmissoluissa. Samaa lähestymistapaa on käytetty aiemmin MERS-koronavirusta vastaan kehitettävässä rokotteessa.

Rokote- ja kontrolliryhmän sairastumista koronavirukseen seurataan lähikuukausien aikana. Tulosten saaminen voi olla haastavaa, jos epidemia ehtii laantua Britanniassa.

– Jahtaamme nykyisen epidemia-aallon loppupäätä. Jos myöhästymme, emme välttämättä saa tietoja rokotteen tehosta. Tautitapauksia pitäisi kuitenkin olla riittävästi, sillä virus ei ole kadonnut vielä minnekään, Oxfordin rokoteryhmän johtaja, professori Andrew Pollard sanoo.

Tutkijoiden mukaan rokotetta voitaisiin tuottaa miljoona annosta syyskuuhun mennessä. Tuotantoa lisätään massiivisesti, jos rokote osoittautuu tehokkaaksi.

