Kuuden miljoonan euron sotilaslennokki putosi

Britannia on sitoutunut hankkimaan Airbusilta vähintään kaksi Zephyr 8 -lennokkia.

Britannian puolustusministeriön tilaama viiden miljoonan punnan (noin 5,8 miljoonan euron) arvoinen lennokki on pudonnut Australiassa, uutisoi The Telegraph. Kone putosi, kun lennokkia valmistava Airbus teki sillä testejä Britannian puolustusministeriön puolesta.

Zephyr 8 -nimellä tunnettu lennokki on suunniteltu toimimaan stratosfäärissä eli vähintään viidentoista kilometrin korkeudessa kuukausia kerrallaan. Lennokkia voidaan käyttää valvontaan tai väliaikaiseen viestinnän tehostamiseen. Britannian puolustusministeriö on tehnyt Airbusin kanssa sopimuksen vähintään kahden lennokin hankkimisesta.

Mistään pienestä lennokista ei ole kyse, sillä Zephyrin siipien kärkiväli on jopa 25 metriä. Airbus on testannut konetta Australian Wyndhamissa, sillä alueella on vapaa ilmatila ja selkeät sääolosuhteet.

Britannian puolustusministeriö on myöntänyt testien keskeytymisen.

– Maaliskussa Australiassa tehty Zephyr-lennokin testi keskeytyi suunniteltua aikaisemmin heikkojen sääolosuhteiden vuoksi. Työskentelemme kovasti uuden testin valmisteluiden kanssa, puolustusministeriön tiedottaja sanoi lehdelle.

Australian Strategic Policy -ajatushautomon vanhemman analyytikon Malcolm Davisin mukaan onnettomuus on takaisku, mutta odotettavissa oleva sellainen.

– Se on varmasti takaisku Airbusille, sillä Zephyr on heidän avaintuotteensa. Tämä on uusinta teknologiaa, joten tämän kaltaisia tapauksia voi odottaa, Davis sanoi.

Davisin mukaan lennokin tavoitteena on toimia satelliitin tavoin mutta huomattavasti halvemmalla, sillä se voidaan kuukausien toiminnan jälkeen tuoda takaisin maahan ja huoltaa. Teknologialla voi Davisin mukaan olla tulevaisuudessa lukuisia käyttökohteita myös muussa kuin sotilaskäytössä.