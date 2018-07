Britannian uusi Brexit-ministeri on EU-eron vankka kannattaja

Liian pehmeän brexit-linjauksen takia eronneelle David Davisille on jo löydetty seuraaja, kertoo The Guardian. Britannian hallituksen seuraava EU-erosta vastaava ministeri on entinen asuntoministeri Dominic Raab.

Raab on vankka EU-eron kannattaja. Hän on kertonut kannattavansa tiukkaa brexitiä, mutta ei ole kiistänyt sen aiheuttamia riskejä.

Raabin nimeäminen on otettu Britannian brexit-mielisten joukossa innolla vastaan. Kansainvälisen kehityksen ministeri Penny Mordaunt toivotti Raabin tervetulleeksi Twitterissä maanantaina.

– Todella kyvykäs monessa asiassa, keskittyy olennaiseen, EU-eron kannattaja ja pragmaatikko. Odotan innolla työskentelemistä hänen kanssaan brexitin parissa, Mordaunt kirjoittaa.

Very welcome appointment of @DominicRaab to @DExEUgov Highly capable, across the issues, attention to detail, Leave supporter and pragmatist. Look forward to working with him to deliver Brexit.

— Penny Mordaunt MP (@PennyMordaunt) July 9, 2018