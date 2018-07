Jeremy Hunt Britannian uudeksi ulkoministeriksi

Britannian pääministeri Theresa May nimitti Jeremy Huntin uudeksi ulkoministeriksi Boris Johnsonin erottua maanantaina tehtävästään.

Hunt on toiminut terveysministerinä vuodesta 2012. Terveysministeriksi Huntin tilalle puolestaan nimitettiin Matt Hancock.

Huntin kerrotaan olevan pääministeri Mayn läheinen liittolainen ja kannattaneen unioniin jäämistä Brexit-äänestyksen aikaan. Sittemmin Hunt on muuttanut kantaansa. Osasyyksi hän kertoo sen, että hänen mielestään EU on käyttäytynyt neuvotteluissa ylimielisesti.

Johnsonin lisäksi myös Brexit-ministeri David Davis ja apulaisministeri Steve Baker ilmoittivat eroavansa tehtävistään.

Eronneet ministerit eivät hyväksyneet Mayn Brexit-linjausta, jota on pidetty liian ”pehmeänä”.

Theresa May on puolustanut uusia Brexit-linjauksia, jotka yhä mahdollistavat vapaan tavaroiden liikkumisen EU:n ja Britannian välillä.

Britannia on eroamassa EU:sta maaliskuun lopulla.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018