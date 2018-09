Labourin sosialistinen ohjelma: Yritysten osakkeista osa työntekijöille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexit repii hajalle konservatiiveja, mikä avaa mahdollisuuden Jeremy Corbynille nousta pääministeriksi.

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn luetteli tällä viikolla, millaiseksi hän haluaa muuttaa Britannian, jos hän nousee valtaan.

Ensinnäkin hänen mielestään veroja pitää kiristää, jotta kansalaisille voidaan taata riittävät palvelut.

– Kymmenen vuotta jatkuneiden leikkausten jälkeen työväenpuolue ottaa haasteen vastaan ja rakentaa uudelleen julkiset palvelut, Corbyn sanoi.

Työväenpuolue piti tällä viikolla puoluekokouksensa Liverpoolissa. Corbynin puheen voi kuunnella muun muassa Mirror-lehden sivuilta.

Toiseksi Corbyn kansallistaisi rautatiet ja juna yhtiöt sekä ottaisi valtion haltuun muutakin yksityisten yritysten tuottamaa infrastruktuuria. Hän mainitsi puheessaan myös sairaalat ja vankilat.

– Todisteita yksityistämisen ja ulkoistamisen ongelmista saadaan lisää joka päivä.

Kolmanneksi työntekijöiden pitää hänen mielestään saada yrityksissä lisää päätösvaltaa. Corbyn ehdottaa, että suurten yritysten pitää luovuttaa osakkeistaan osa, korkeintaan kymmenen prosenttia, työntekijöille.

Neljänneksi yritysten pitäisi myös maksaa vuosittain osa voitoistaan työntekijöille.

Viidenneksi Corbynin johtama hallitus kolminkertaistaisi Britannian aurinkopaneelikapasiteetin osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tavoitteena on luoda 400 000 ”vihreää” työpaikkaa.

Corbynin ohjelmaa kuvailtiin brittilehdistössä sosialistiseksi. Konservatiivinen Telegraph-lehti sanoi, että Corbyn on ”hyödyllinen idiootti, jossa on sekoitus pahantahtoista terroristia ja tyrannia”. Lehden kolumnisti syytti Britannian konservatiivipuoluetta siitä, että se on epäonnistunut päätehtävässään eli ”sosialismin torjumisessa”.

Corbyn arvosteli puoluekokouksessa myös Yhdysvaltain uutta ilmastopolitiikkaa ja presidentti Donald Trumpin päätöstä vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta.

Corbyn jatkoi tässä aiemmalla linjallaan, jonka mukaan Yhdysvallat ei enää olisi Britannian tärkein liittolainen. Hän on muun muassa sanonut pitävänsä Britannian ja Yhdysvaltain mahdollista vapaakauppasopimusta ”painajaisena”. Se tekisi Britanniasta Trumpin apulaisen, hän sanoo.

Britannian nykyinen pääministeri Theresa May on puolestaan neuvotellut Trumpin kanssa vapaakaupasta. Hän katsoo, että tällä tavoin Britannia voisi korvata Brexitin aiheuttamia menetyksiä.

Britannian selvästi suurimmat puolueet ovat työväenpuolue ja konservatiivit. Työväenpuolue on ollut oppositiossa vuodesta 2010 lähtien. Se on samalla muuttunut markkinatalousmyönteisestä puolueesta vahvempia vasemmistolaisia arvoja ajavaksi puolueeksi.

Brexit saattaa avata sille mahdollisuuden palata valtaan, koska EU-ero on heikentänyt konservatiivipuoluetta. Vuoden takaisissa vaaleissa Mayn johtamat konservatiivit menettivät parlamentissa enemmistöasemansa.

Mayn on tarkoitus tuoda lähiviikkoina tai -kuukausina Britannian parlamenttiin EU-erosopimus hyväksyttäväksi. Mayn kannalta vaarana on, että hänen kaikki hänen oman puolueensa jäsenet eivät äänestä sopimuksen puolesta. Silloin hän tarvitsee työväenpuolueen tukea.

Corbynin työväenpuolue taas haluaa säilyttää läheiset suhteet EU:hun. Se on jo nyt uhannut kaatavansa sopimuksen.

On epävarmaa mitä Britanniassa tapahtuu, jos sopimus kaatuu. On mahdollista, että mmaassa järjestetään uusi kansanäänestys Brexit-sopimuksesta.

On myös mahdollista, että järjestetään uudet parlamenttivaalit. Tätä työväenpuolue tavoittelee, koska se uskoo voittavansa.

Puolue uskoo myös keräävänsä vasemmistolaisella ohjelmallaan Brexit-kannattajien ääniä. Tähän viittaa työväenpuolueen retoriikka, joka muistuttaa kahden vuoden takaisia Brexitin kannatuspuheenvuoroja. Jälkimmäisiinhän kuului ilmaisu ”otetaan valta takaisin” (take back control). Työväenpuolueen kärkipoliitikko John McDonnell käytti puoluekokouksessa tismalleen samoja sanoja puhuessaan puolueensa ohjelmasta.

– On aika muuttaa valtasuhteita maassamme. On aika palauttaa valta takaisin ihmisille.