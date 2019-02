Britannian tiedustelun johtaja: Näin Venäjä ei voi jatkaa

Venäjän käyttäytymistä ja motiiveja on Alex Youngerin mukaan vaikea selittää.

Britannian M16-tiedustelupalvelun johtaja Alex Youngerin mukaan Venäjä muodostaa vakavan ja laajan uhkan länsimaiden poliittisille instituutioille, kertoo CNN.

– Meidän täytyy kysyä itseltämme, miksi Venäjä käyttäytyy tällä tavalla. Totuus on, etten tiedä, salaisen palvelun johtaja totesi harvinaisessa lehdistötapaamisessa Münchenin turvallisuuskonferenssissa Saksassa.

Venäjän harjoittama informaatiovaikuttaminen on kiihtynyt viime vuosina. Valeuutisten ja disinformaation epäillään vaikuttaneen niin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin kuin Brexit-kansanäänestykseenkin. Epäasiallista informaatiovaikuttamista ja sen yritystä on havaittu myös muissa Euroopan maissa.

Britannian tiedustelujohtajan mukaan Venäjän motiivit ovat epäselvät, mutta ne saattavat olla perua kylmän sodan vuosilta.

– Venäjä kokee länsimaiset instituutiot ja liittoumat uhkaksi. Neuvostoliiton romahtamisen olosuhteissa on jotain, joka saa heidät tähän johtopäätökseen, ja se on mielestäni on täysin virheellinen. Mutta sen seurauksena he tekevät mitä voivat niiden [instituutioiden ja liittoumien] hajottamiseksi, Alex Younger arvioi.

– Heillä ei pitäisi olla harhakäsitystä – tekevät he sitä mistä syystä tahansa – että he voivat jatkaa näin, tiedustelupalvelun johtaja sanoi.

Länsimaiden ja Venäjän välit kiristyivät entisestään viime vuoden maaliskuussa, jolloin entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä yritettiin tappaa venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä. Tiedustelujohtaja Youngerin mukaan Venäjän sotilastiedustelu GRU ja muut tiedustelupalvelut ovat yhä vaaraksi Skripaleille.

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä ja The Insider -media paljastivat lisäksi hiljattain uutta tietoa Salisburyn myrkkyiskun kolmannesta tekijästä. Tutkijoiden mukaan kolmas mies on tunnistettu 45-vuotiaaksi venäläiseksi GRU:n agentiksi, joka on liitetty myös Bulgariassa tapahtuneeseen myrkytykseen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Britannian tiedustelupalvelun johtaja ei kommentoinut lehdistötapaamisessa suoraan Bellingcatin uusinta paljastusta, mutta hän kertoi arvostavansa suuresti tutkijaryhmän työtä. Youngerin mukaan Venäjä on ollut viime vuosina aktiivinen eri puolilla Eurooppaa.

– Voitte nähdä, että on olemassa yhdenmukainen toimintaohjelma, jossa on usein mukana samoja ihmisiä, tiedustelujohtaja sanoi toimittajille.