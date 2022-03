Britannian tiedustelu: Venäjän joukot edenneet hyvin hitaasti

Britannian puolustusministeriö julkaisi yöllä Twitterissä tilannekatsauksen Ukrainan sodasta. Venäläisjoukkojen eteneminen on raportin mukaan ollut hyvin hidasta.

– Venäjän joukot etenivät maastossa todennäköisesti minimaalisesti viikonloppuna. On erittäin epätodennäköistä, että Venäjä on tähän mennessä saavuttanut onnistuneesti suunnittelemansa tavoitteet, sotilastiedustelun raportissa sanotaan.

Britannian mukaan Venäjä on lisännyt viimeisen vuorokauden aikana ilma- ja tykistöiskuja sotilas- ja siviilikohteisiin.

– Viimeisimmät iskut ovat kohdistuneet Harkovaan, Nikolajeviin ja Tšernihiviin.

Venäjä ilmoitti maanantaina tulitauosta, jonka aikana siviilejä voidaan evakuoida Ukrainan suurimmista kaupungeista.

Valtion mediat ovat BBC:n mukaan kertoneet, että evakuointireittejä perustetaan pääkaupunki Kiovaan ja Harkovaan, Mariupoliin ja Sumyyn. Tulitauon on määrä alkaa kello kymmeneltä aamulla. Ukraina ei ole vahvistanut tietoa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 6, 2022