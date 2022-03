Britannian tiedustelu: Hyökkääjä täydentää joukkojaan palkkasotilailla

Britannian puolustusministeriön julkaiseman tiedustelukatsauksen mukaan Itä-Ukrainaan on saapunut venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagner Groupin sotilaita.

Tiedustelun mukaan Ukrainaan odotetaan saapuvan yli tuhat palkkasotilasta. Joukossa on mukana myös yhtiön joukkojen korkeaa johtoa.

Palkkasotilastoiminta on Venäjän lain mukaan kielletty, mutta Wagner Groupin haamutoimitsijoiksi kuvailtuja sotilaita on kuitenkin käytetty aiemminkin Ukrainassa sekä konflikteissa eri puolella maailmaa.

Britannian puolustusministeriön mukaan palkkasotilailla täydennetään hyökkääjän tappioita kokeneita joukkoja.

– Raskaiden tappioiden ja suurelta osin pysähtyneen hyökkäyksen takia Venäjä on todennäköisesti joutunut priorisoimaan Ukrainaan Wagnerin henkilöstöä Afrikan ja Syyrian operaatioiden kustannuksella, ministeriö sanoo katsauksessa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022