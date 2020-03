Britannian terveysministeri sairastui koronavirukseen

Britannian terveysministeri Nadine Dorriesilla on diagnosoitu koronavirustartunta. Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan Dorries on kotikaranteenissa.

Ministeri kiitteli saamaansa paranemistoivotuksia Twitterissä.

– Tämä on ollut aika karseaa, mutta pahin on ohi. Olen enemmän huolissani 84-vuotiaasta äidistäni, joka alkoi yskiä tänään. Hänet testatataan huomenna. Pitäkää huolta itsestänne ja peskää käsiänne, Dorries totesi.

Britanniassa on todettu tähän mennessä 382 koronavirustartuntaa. Kuusi ihmistä on kuollut sairauteen.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.

— Nadine Dorries 🇬🇧 (@NadineDorries) March 10, 2020