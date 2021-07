Britannian terveysministeri: Koronan edessä kyyristelyn tulee loppua

Iso-Britannian terveysministeri Sajid Javidin mukaan nyt on aika oppia elämään koronaviruksen kanssa, uutisoi brittilehti The Guardian.

Javid sairastui koronavirukseen kahdeksan päivää sitten ja nyt hän on parantunut täysin.

– Pyydän, jos ette vielä ole tehneet niin, niin hakekaa rokotuksenne. Me opimme elämään viruksen kanssa sen sijaan, että kyyristelisimme sen edessä, Javid kirjoittaa verkkopalvelu Twitterissä.

Javidin kommentit on otettu vastaan raivolla. Oppositiopuolue labourin mukaan Javid vähättelee sääntöjä noudattavia kansalaisia ja liberaalidemokraatit vaatii anteeksipyyntöä niille, jotka eristäytyvät suojellakseen riskiryhmiä.

Covid-19:n uhrien perheiden tukijärjestön perustaja Jo Goodmanin mukaan Javidin kommentit ovat monella tasolla äärimmäisen loukkaavia.

– Ne paitsi loukkaavat surevia perheitä implikoimalla, että rakkaamme olivat pelkureita, kun eivät taistelleet virusta vastaan, mutta loukkaavat myös niitä, jotka tekevät edelleen työtä suojellakseen ihmisiä viruksen aiheuttamalta tuholta, Goodman sanoo.

Skotlannin kansanpuolue SNP:n puheenjohtaja Ian Blackford vaatii Javidia harkitsemaan eroa kommenttinsa vuoksi.

– Kyyristellä? Oikeastiko? On hallituksen tehtävä suojella meitä virukselta. Tämä ei ole hyväksyttävää. Javidin täytyy harkita uudelleen rooliaan Britannian terveysministerinä, Blackford vastaa.

Full recovery from Covid a week after testing positive.

Symptoms were very mild, thanks to amazing vaccines.

Please – if you haven’t yet – get your jab, as we learn to live with, rather than cower from, this virus. https://t.co/OmuaUGp173

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 24, 2021