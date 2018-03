Britannian suurlähettiläs kiittää iskun jälkeisiä Suomen toimia

Tom Dodd sanoo Verkkouutisille, että valtiojohdon Salisburysta antamat lausunnot ansaitsevat tunnustuksen.

Britannian Suomen-suurlähettiläs Tom Dodd on tyytyväinen niihin toimiin, joihin Suomi on Salisburyn hermomyrkkyiskun johdosta ryhtynyt.

– Suomen valtiojohdon aiheesta antamat vahvat lausunnot ansaitsevat tunnustuksemme, Tom Dodd sanoo Verkkouutisille.

– On kunnioitettavaa, että presidentti Sauli Niinistö otti asian esille myös puhelinkeskustelussaan Vladimir Putinin kanssa.

Suomen maanantainen ratkaisu Venäjän Helsingin-lähetystössä diplomaattistatuksella toimivan henkilön karkottamisesta saa sekin kiitosta suurlähettiläältä.

– Mukanaolonne kansainvälisesti koordinoidussa venäläisvakoojien karkotuksessa on erittäin tervetullut asia, hän sanoo.

Kun tasavallan presidentti kertoi karkotuspäätöksestä tiedotustilaisuudessaan, häneltä tivattiin, miksi karkotettavia henkilöitä on vain yksi. Vastauksessaan presidentti viittasi Saksaan, joka on ilmoittanut neljän venäläisen joutuvan poistumaan maasta.

– Tuo yksi on aika hyvin suhteessa siihen. Tässähän on nyt kysymys oikeastaan poliittisluontoisesta reagoinnista, presidentti Niinistö totesi tuolloin.

Suurlähettiläs Dodd pitää lukumäärää epäolennaisena ja muistuttaa, että Suomen lisäksi myös moni muu maa, muun muassa Ruotsi, on nyt karkottamassa vain yhden venäläisdiplomaatin.

– Jokainen maa tietenkin toimii, kuten omista lähtökohdistaan oikeaksi arvioi. Tiedän, että Suomi on Britannian tavoin karkottanut Venäjän lähetystön työntekijöitä monesti ennenkin. Tämä oli tietääkseni ensimmäinen kerta, kun se tapahtui Suomen osalta julkisesti ja osana laajempaa läntistä kokonaisuutta, hän sanoo.

– Suomella on pitkä historia Venäjän naapurina, eikä valtiojohtonne voi päätöksenteossaan sivuuttaa maantieteellistä läheisyyttä. Myös kauppasuhteenne juontavat kaukaa. Historia on kuitenkin opettanut teille, että Venäjän kanssa on aina oltava varuillaan ja että sen uhkaan on vastattava, kun tarpeen on.

Suomi katsoo muiden EU-maiden tavoin Venäjän olevan erittäin todennäköisesti vastuussa entisen venäläisen tiedustelu-upseeri Sergei Skripalin ja tämän Julija-tyttären myrkyttämisestä Britannian Salisburyssa maaliskuun alussa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kansainvälisin sopimuksin kiellettyä hermomyrkkyä on käytetty Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.

Suurlähettiläs Tom Dodd on aiemmin toiminut muun muassa Britannian ulkoministeriön terrorisminvastaisen osaston päällikkönä, suurlähetystön kakkosmiehenä Afganistanissa ja kahteen otteeseen tiedustelun koordinaatiotehtävissä pääministerin kansliassa Lontoossa.