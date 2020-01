Britannian Suomen-lähettiläs: Emme lähde Euroopasta

Britannian Suomen-suurlähettiläs Tom Dodd vakuuttaa maiden välisten suhteiden pysyvän vahvana Britannian EU-erosta huolimatta.

– Britannia lähtee tänään Euroopan unionista, ei Euroopasta. Aloitamme neuvottelut uudesta EU-kumppanuudesta. Suhteet Suomeen tulevat pysymään vahvoina, Tom Dodd kirjoittaa Twitterissä.

Suurlähettilään mukaan Britannia on sitoutunut yhteistyöhön muun muassa kaupan alalla, ilmastopolitiikassa ja tutkimuksessa. Maa myös edistää Britannian kansalaisten oikeuksien toteutumista Suomessa.

Pääministeri Boris Johnson on ilmoittanut julkaisevansa perjantai-iltana videotervehdyksen ”uuden aikakauden” koittamisen kunniaksi. Sekä Brexitin kannattajat että vastustajat kokoontuvat Lontooseen järjestettäviin mielenilmauksiin.

Today #UK is leaving #EU, not Europe. We start negotiating a new EU partnership. Relations with Finland will remain strong. #UK committed to collaboration on trade, climate, research and other areas, and to work to safeguard Britons' rights in Finland. pic.twitter.com/Zbo2kFmflM

