”Britannian sota-alus lähetti Venäjälle vahvan viestin”

Kremlillä on Keir Gilesin mukaan useita syitä vääristellä totuutta tapahtumista Mustallamerellä.

Venäjä väitti keskiviikkona maan alustensa ampuneen varoituslaukauksia kohti Britannian kuninkaallisen laivaston HMS Defender -hävittäjää, joka olisi tunkeutunut Venäjän aluevesille Mustallamerellä.

Arvostetun brittiläisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Keir Gilesin mukaan oli jo ennalta odotettavissa, että HMS Defenderin purjehdus lähellä Venäjän Ukrainalta anastamaa Krimiä ei sujuisi välikohtauksitta.

– Moskova väittää mielellään, että ulkomaiset laivat ja ilma-alukset muuttavat kurssiaan ja perääntyvät jouduttuaan Venäjän asevoimien haastamiksi, Giles sanoo Chatham House -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Se on yleensä fiktiota. Venäjän on kuitenkin kerrottava kansalleen kahta tarinaa: että siihen kohdistuu vaarallisen ja aggressiivisen lännen muodostama uhka ja että Venäjä itse on vahva ja kykenevä puolustautumaan ei-toivottuja tunkeutujia vastaan, hän toteaa.

– Tämä ei johda vain aggressiivisiin ja vaarallisiin manöövereihin läntisten lentokoneiden ja laivojen tuntumassa, vaan myös siihen, että sepitetään mielikuvituksellisia kertomuksia Venäjän aseiden väitetystä voimasta ja kantamasta muun muassa Mustallamerellä.

Viaton kauttakulku

Presidentti Vladimir Putinin hallinto on väittänyt Krimin olevan osa Venäjää vuonna 2014 tapahtuneesta niemimaan miehityksestä lähtien, mutta vain muutama maa on liittämistä tunnustanut.

– Britannia olisi voinut lähettää HMS Defenderin Krimin edustalla oleville vesille juuri korostaakseen tätä. Siksi Britannia ilmeisesti sanoo aluksen kulkeneen Ukrainalle kuuluvilla vesillä, kun Venäjä väittää sen tunkeutuneen omalle alueelleen, Giles sanoo.

– Oli niin tai näin, HMS Defenderillä oli todennäköisesti kaikki oikeus olla siellä, missä se oli, joutumatta Venäjän ahdistelemaksi. Viaton kauttakulku – käsite, josta tulemme lähipäivinä kuulemaan paljon – viittaa oikeuteen kulkea esteettömästi toisen valtion aluevesien kautta, mikä valtio sitten olikaan kyseessä, hän toteaa.

Samasta kansainvälisen tapaoikeuden periaatteesta länsi piti hänen mukaansa kiinni myös kylmän sodan aikana. Silloin amerikkalainen laivasto-osasto joutui Neuvostoliiton alusten ahdistamaksi vuonna 1988 juuri samassa paikassa kuin Britannian kuninkaallisen laivaston HMS Defender nyt, 33 vuotta myöhemmin.