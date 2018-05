Britannian sisäministeriöstä löytyi huumeita

Britannian sisäministeriöstä on löytynyt metamfetamiinia ja sen polttamiseen käytettävä piippu, kertoo Independent.

Turvamiehet löysivät huumeet käytöstä poistetusta vessasta toukokuun alussa.

Tapaus nousi julkisuuteen kiusallisena ajankohtana uuden sisäministerin Sajid Javidin kannalta. Javid oli ehtinyt julkaista samana päivänä itsestään kuvan Twitterissä, jossa hän poseeraa rajavartioston huumekoiran kanssa Heathrow’n lentokentällä.

– Ammattimaisen ja sitoutuneen henkilökunnan lisäksi meiltä löytyy myös vaikuttavia nelijalkaisia ystäviä, kuten Trigger. He nuuskivat esiin huumeet, setelit ja laittomat tavarat. Hyvä, Trigger, Javid kirjoitti.

Edellinen sisäministeri Amber Rudd erosi tehtävästään siirtolaisten kohtelua koskeneen skandaalin vuoksi.

Britannian huumepolitiikkaa valvovasta sisäministeriöstä on löytynyt huumeita jo kolme kertaa puolen vuoden aikana. Huhtikuussa rakennuksesta löytyi kokaiinia.

– Poliisin mukaan jatkotoimenpiteisiin ei ollut tällä kertaa tarvetta, sisäministeriön tiedottaja sanoi.

As well as our committed and professional staff, we also have impressive four-legged friends in Border Force like Trigger – helping sniff out drugs, cash and illicit goods. Go Trigger! pic.twitter.com/QIi4feVGVd

— Sajid Javid (@sajidjavid) May 12, 2018