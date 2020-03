Britannian salainen arvio: Neljä viidestä sairastuu, epidemia 2021 asti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaisarvion mukaan miljoonat britit joutuvat sairaalahoitoon.

Koronavirusepidemia kestää Britanniassa 2021 kevääseen ja voi viedä jopa 7,9 miljoonaa ihmistä sairaalahoitoon, Britannian julkisen terveydenhuollon viranomainen PHE:n salaisessa arviossa kerrotaan. The Guardianin näkemä asiakirja on laadittu Britannian julkisen terveydenhoitojärjestelmä NHS:n johdolle.

– Jopa 80 prosentin väestöstä odotetaan sairastuvan COVID-19:än seuraavaan 12 kuukauden aikana ja jopa 15 prosenttia (7,9 miljoonaa ihmistä) voi tarvita sairaalahoitoa, arviossa sanotaan.

Britannian hallituksen terveysneuvonantaja, professori Chris Whitty on kuvannut 80 prosentin sairastumisastetta aiemmin ”pahimmaksi skenaarioksi”. PHE:n arviossa lukua kuitenkin ”odotetaan”.

Asiakirja on laadittu viime päivien aikana ja sen on hyväksynyt koronavirusepidemiasta vastaava PHE:n johtaja, tohtori Susan Hopkins. Arviota on jaettu muun muassa sairaaloiden johtajille ja johtaville lääkäreille.

The Guardianin mukaan asiakirja herättää kysymyksiä terveydenhuollon kuormituksesta ja siitä, miten brittiyhteiskunta tulee jatkossa toimimaan. Arviossa lasketaan, että vähintään 10 prosenttia briteistä tulee kärsimään yskästä epidemian huippukuukausien aikana. Britannian hallituksen nykyisen ohjeen mukaan kaikkien yskästä kärsivien tulisi eristää itsensä vähintään seitsemäksi päiväksi.

Asiakirjassa lasketaan myös, että arviolta 500 000 yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista vastaavista noin 5 miljoonasta ihmisestä on sairaana epidemian huipun aikana.

Korkea NHS:n viranomainen arvioi The Guardianille että epidemia voi surmata näillä luvuilla jopa puoli miljoonaa ihmistä. Se tarkoittaisi noin yhden prosentin kuolleisuutta. Professori Chris Whittyn mukaan kuolleisuus tulee kuitenkin todellisuudessa jäämään 0,6 prosentin tienoille. Mikäli 80 prosenttia briteistä sairastuu, merkitsisi tämäkin liki 320 000 kuollutta.