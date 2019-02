Britannian puolustusministeri: Kreml vie taistelun harmaalle alueelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilaallisen varautumisen polttopisteessä on brittiministerin mukaan nyt Itämeren alue.

Berliinin muurin murtumisesta on kulunut 30 vuotta, mutta Naton merkitys on Britannian puolustusministeri Gavin Williamsonin mielestä suurempi kuin milloinkaan ennen. Syyksi siihen hän nimeää Venäjän.

Hän sanoo Venäjän muun muassa rikkovan selvästi keskipitkän matkan ohjukset kieltävää INF-sopimusta, vaikka Kreml on tämän toistuvasti kiistänyt.

– Maa on tehnyt selväksi, että se on kehittämässä lisää ohjuksia ja ydinkelpoisia aseita, jotka ovat tämän sopimuksen vastaisia, Williamson toteaa Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämässään puheessa.

Vaikka Venäjä väittää tavoittelevansa turvallisuuden vahvistamista, maan käyttäytyminen horjuttaa hänen mukaansa keskinäistä luottamusta ja heikentää kansainvälistä turvallisuutta.

– Kreml on myös viemässä taistelun harmaalle alueelle. Se toimii ilman sääntöjä käyttäen hyväkseen vakoilua sekä sotilaallisia, poliittisia, taloudellisia kyber- ja jopa rikollisia välineitä kilpailijoidensa heikentämiseksi. Venäjän valtion johtamasta kumouksellisesta toiminnasta läntisiä vaaleja vastaan disinformaation, online-trollauksen ja jatkuvien kyberhyökkäysten keinoin on tullut uusi normaali, Williamson sanoo.

Hän nostaa esiin myös Venäjän hyväksi toimivat sotilasyhtiöt, jotka eivät muodollisesti ole osa maan asevoimia, mutta joilla on silti ollut merkittävä rooli sotatoimissa Ukrainassa ja Syyriassa. Nämä yritykset, kuten Wagner, ovat hänen mukaansa tarjonneet Kremlille mahdollisuuden murhata, mutta samalla kiistää veren omissa käsissään.

Katse kohti Itämerta

Vaikka Britannia on irtautumassa EU:n jäsenyydestä, maan sitoutuminen Euroopan puolustukseen säilyy Williamsonin mukaan järkähtämättömänä ja jopa vahvistuu entisestään.

– Merkittävää on, että Britannian johtama yhdeksän valtion JEF tullaan lähikuukausien kuluessa ensimmäiseksi sijoittamaan Itämeren alueelle vakuuttamaan liittolaisiamme ja luomaan pelotevaikutusta niille, jotka haluavat meitä vahingoittaa, puolustusministeri Williamson sanoo.

Britannian aloitteesta perustettu JEF eli Joint Expedition Force on monikansallinen korkean valmiuden joukko, jonka tavoitteena on tukea osallistuvien asevoimien valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä. Suomi on mukana vahvistaakseen ennen muuta Puolustusvoimien suorituskykyjä ja yhteistoimintavalmiutta.

– Äskettäisessä [Naton] puolustusministerikokouksessa ilmoitin entistä vahvemmasta sitoutumisestamme liittokuntamme valmiuteen Virossa täydentämällä läsnäoloamme Apache-rynnäkköhelikoptereilla ja Wildcat-tiedusteluhelikoptereilla.

Britannialla ei ole Williamsonin mukaan aikeita kääntää selkäänsä myöskään Ukrainalle ja Länsi-Balkanin valtioille, joita Venäjä pyrkii aktiivisesti horjuttamaan.

– Kylmän sodan aikana maat rautaesiripun takana näkivät meidät vapauden majakkana. Kun ne nyt ovat saavuttaneet vapautensa, Britannia tulee edelleen tukemaan niiden oikeutta päättää itse omasta kohtalostaan.

Vaikka Britannia haluaa Williamsonin mukaan vuoropuhelua Venäjän kanssa, hän kehottaa presidentti Vladimir Putinin hallintoa kunnioittamaan kansainvälisiä sopimuksia.

– Toivomme tämän päivän tilanteessa, että Venäjä valitsee toisenlaisen tien eikä hae innostustaan niistä, jotka haluavat synnyttää pelkoa ja vihaa, vaan niistä, jotka tavoittelevat toivoa ja rauhaa, Williamson sanoo.

– Niin kauan kuin kohtaamme yhä uhkia entistä vaarallisemmassa maailmassa, on Nato turvallisuutemme paras tae, hän painottaa.