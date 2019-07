Britannian poliisi tahtoo diplomaattisähkeiden vuotajan julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkovallan ei uskota olevan vuodon takana, mutta vuotajan henkilöllisyydestä ei ole tietoa.

Scotland Yard on ryhtynyt selvittämään Britannian USA-suurlähettilään diplomaattisähkeiden vuotoa, kertoo Guardian. Brittipoliisin mukaan vuoto on vahingoittanut Britannian kansainvälisiä suhteita, ja vuotajan henkilöllisyyden selvittäminen on siten myös yleisessä intressissä.

Diplomaattisähkeiden vuoto johti suurlähettiläs Kim Darrochin eroon keskiviikkona. Sähkeissä Darroch arvioi suorasukaisesti Yhdysvaltain sisäpoliittista tilannetta ja presidentti Donald Trumpin toimintaa. Trump tuomitsi Darrochin julkisesti brittilehdistön julkaistua sähkeiden sisällön.

Myös Britannian hallitus selvittää vuotoa. Tiedustelupalvelut eivät usko ulkovallan olevan tapauksen takana.

Brittipoliisi kehottaa sähkeiden vuotajaa nyt paljastamaan itsensä ja kantamaan vastuun teostaan, Guardian kirjoittaa.