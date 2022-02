Britannian pääministeri: Länsi ei seiso sivussa

– Olen järkyttynyt Ukrainan kauhistuttavista tapahtumista, ja olen puhunut (Ukrainan) presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa keskustellakseni seuraavista askeleista, pääministeri Boris Johnson tviittaa.

– Presidentti (Vladimir) Putin on valinnut verenvuodatuksen ja tuhon tien käynnistämällä tämän provosoimattoman hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Britannia ja liittolaisemme vastaavat päättäväisesti, Johnson jatkaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan Johnson totesi Zelenskyille, että ”länsi ei seiso sivussa, kun Venäjä hyökkää”.

Johnson toivoi, että Ukraina pystyy vastustamaan (hyökkäystä), ja että ukrainalaiset ovat brittien ajatuksissa tänä synkkänä aikana.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022