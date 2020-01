Britannian lippu päätyy museoon Brysselissä Brexitin jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lontoossa järjestetään kansalaiskeräys, jotta Big Ben saadaan soimaan Brexit-hetkellä.

Kun Britannia eroaa EU:sta, EU-parlamentin ulkopuolella liehuva Britannian lippu lasketaan, eikä sitä enää nosteta salkoon. Lippu säilötään brysseliläiseen museoon kertomaan Britannian 47 vuotta kestäneestä EU-taipaleesta.

Asiasta kertovat useat tiedotusvälineet, muun muassa The Guardian ja The Telegraph.

Lippu viedään Euroopan historian taloon, joka on EU-parlamentin perustama museo lähellä parlamenttirakennusta. Museo on avattu vuonna 2017. Museoon on jo viety Brexit-äänestyksen äänestyslipuke sekä Brexit-kampanjamateriaalia.

Brexit eli Britannian EU-ero toteutuu tammikuun 31. päivänä keskiyöllä eli kello 24 Brysselin aikaa. Lipunlaskuun ei liity erityisiä juhlaseremonioita, koska EU-virkamiesten mielestä Brexit ei ole juhlan aihe.

Brittiläinen Brexit-puolue on juhlaseremoniaa vaatinut, mutta koska sellaista ei järjestetä, puolue pitää omat Brexit-juhlat, tosin Lontoossa.

Britannialla on 73 EU-parlamentaarikkoa (mep), jotka lopettavat työnsä Brexit-päivänä. Brexit-puolueella on 23 meppiä. Brexit-puolue on käytännössä korvannut Britannian itsenäisyyspuolue Ukipin, joka pitkään ajoi Britannian EU-eroa.

EU-parlamentti hyväksynee Britannian erosopimuksen tammikuun 29. päivänä eli kaksi päivää ennen Brexitiä.

Britannian pääministeri Boris Johnson haluaa, että Lontoossa sijaitsevan parlamenttitalon kello Big Ben lyö yksitoista kumahdusta Brexitin kunniaksi. Lyöntien määrä tulee siitä, että Britanniassa kello on Brexitin tapahtuessa 23 eli 11 illalla.

Ongelma on, että Big Beniä remontoidaan parhaillaan, ja kellokoneisto on viety pois tornista huoltotöitä varten. On arvioitu, että Brexit-lyöntien hinnaksi tulee noin puoli miljoonaa puntaa eli noin 45 500 puntaa lyöntiä kohti.

Kellokoneiston tuominen takaisin ja väliaikaisen lattian rakentaminen maksavat 120 000 puntaa. Loput kustannukset koituvat siitä, että Big Benin remontti viivästyy.

Brexitiä kannattava StandUp4Brexit-järjestö on järjestänyt kansalaiskeräyksen, jotta Big Ben saadaan lyömään Brexit-lyönnit.