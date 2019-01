Britannian Labourissa vahvaa tukea EU-jäsenyydelle

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa Britannian työväenpuolueen eli Labourin jäsenistä kannattaa toista kansanäänestystä maan EU-jäsenyydestä. Mahdollisessa äänestyksessä 88 prosenttia puoluejäsenistä kannattaisi Brexitin perumista.

Jäsenistön kanta luo painetta työväenpuolueen johtajalle Jeremy Corbynille, jonka suhtautumista EU:hun on pidetty varsin nihkeänä. Jäsenistä 72 prosenttia sanoi, että Corbynin tulisi tukea uuden kansanäänestyksen järjestämistä.

Corbyn turhautti joulukuussa monia puolueensa aktiiveja toteamalla, että Britannia tulee todennäköisesti eroamaan EU:sta, vaikka työväenpuolue voittaisi mahdolliset ennenaikaiset vaalit.

– Hän on usein todennut, että puolueen linjausten tulisi noudatella jäsenten näkemyksiä. Jos Corbyn oikeasti uskoo tähän, niin hän näyttää sen hyvin erikoisella tavalla Brexitin suhteen, kyselytutkimuksen toteuttanut professori Tim Bale sanoo the Guardian -lehdelle.

72% of Labour members (compared to 57% of current Labour voters and 61% of 2017 Labour voters) want Corbyn to fully support a new referendum on Brexit.

— Tim Bale (@ProfTimBale) January 2, 2019