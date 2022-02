Britannian kuningatar Elisabet II vallassa 70 vuotta

Britannian prinsessa Elisabet oli vain 25-vuotias, kun hänen isänsä kuningas Yrjö VI menehtyi 6. helmikuuta vuonna 1952 ja Elisabet nousi valtaan.

Tänä päivänä kuningatar Elisabet II on maailman pisimpään vallassa ollut elävä monarkki ja Britannian kaikkien aikojen pitkäaikaisin hallitsija. Hänen valtakautensa aikana Brittiläinen imperiumi muuttui itsenäisten valtioiden muodostamaksi Kansainyhteisöksi.

Britannian kuninkaalliset ovat olleet usein kohujen ja skandaalien keskipisteenä aivan viime päiviin saakka. Elisabet on luotsannut sekä maansa että perheensä vaikeuksien yli kerta toisensa jälkeen ja on ollut suosittu kansan keskuudessa.

Vaikka virallista valtaa kuningattarella ei ole, hän on pitänyt viikoittaisia palavereja aina kulloinkin vallassa olleen pääministerin kanssa.

70-vuotista hallitsijakautta, niin sanottua platinajuhlaa, juhlitaan koko vuosi ja pääjuhlallisuudet järjestetään kesäkuun alussa. Suuret juhlallisuudet alkavat 2. kesäkuuta Elisabetin syntymäpäivän kunniaksi järjestettävällä paraatilla. Tämän jälkeen vuorossa ovat juhlajumalanpalvelus sekä hevoskilpailut ja Buckinghamin palatsin puutarhassa järjestettävä suuri juhlakonsertti.

Juhlinnat tulevat huipentumaan suureen platinalounaspäivään (The Big Jubilee Lunch), jolloin kansalaiset kerääntyvät puistoihin ja kaduille juomaan teetä ja syömään kakkua.

Her Majesty is seen with one of her famous red boxes. Over the past 70 years, The Queen has received daily papers from her Private Secretaries, in person or via a red despatch box. pic.twitter.com/CmbyFiWPpm

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2022