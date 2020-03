Britannian koronauhrien määrä nyt yli tuhat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa yli sata menehtynyt koronaan.

Britanniassa koronaan kuolleiden määrä on noussut yli tuhanteen, kertoo BBC News. Britannian yhteenlaskettu uhrimäärä on nyt 1019, maan terveysministeriö ilmoitti lauantaina. Kuolemantapauksista 935 on todettu Englannissa.

Britanniassa on todettu yhteensä yli 17 000 tartuntaa.

Ruotsissa Folkhälsomyndigheten kertoi lauantaina 102 henkilön menehtyneen koronaan. Tartuntoja on vahvistettu 3447. Ruotsissa koronatartuntoja on todettu eniten pääkaupunki Tukholmassa.