Kauppaministeri: Brexit ilman sopimusta yhä todennäköisempi

Liam Foxin mukaan todennäköisyys sopimuksettomaan EU-eroon on 60 prosenttia.

Iso-Britannian lähtö Euroopan unionista ilman sopimusta näyttää yhä todennäköisemmältä, sanoo Britannian kansainvälisen kaupan ministeri Liam Fox.

Hän arvioi, että todennäköisyys EU-eroon ilman sopimusta on 60 prosenttia. Syy tähän Foxin mukaan on komission myöntymättömyys neuvotteluissa.

”Mielestäni komission myöntymättömyys puskee meitä kohti ei sopimusta -tilannetta. Olemme luoneet perustan, jolla sopimus voi toteutua, mutta jos EU laittaa byrokratian Euroopan ihmisten edelle, ei voi olla kuin yksi lopputulos”, Fox sanoo Sunday Timesin haastattelussa.

Neuvottelujen ongelmat ovat alkanet nostattaa huolta siitä, että sopuun EU:n ja Iso-Britannian välisestä suhteesta Britannian eron jälkeen ei päästä ajoissa. Iso-Britannian eropäiväksi on asetettu 29. maaliskuuta 2019.

Pääministeri Theresa May keskusteli perjantaina tulevaisuuden EU-suhteista Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa, mutta Downing Street ei ole kertonut tapaamisen lopputulemasta.

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt sanoi vastikään, että sopimukseton EU-ero tarkoittaisi työpaikkojen menetyksiä Euroopassa.

Foxin mukaan todennäköisyys sopimuksettomalla EU-erolle oli aiemmin 50 prosenttia, mutta todennäköisyys on nyt kasvanut.

Fox syyttää Brysselin brexit-pääneuvottelija Michel Barnieria Britannian ehdotusten torppaamisesta ja sanoo, että tämän ansiosta sopimukseton EU-ero on yhä todennäköisempi.

Fox peräänkuuluttaa EU:ta tarjoamaan omat vastauksensa.

”Jos he eivät pidä siitä, mitä me olemme laittaneet pöydälle, on heidän vuoronsa näyttää meille ehdotuksensa, joka olisi meidän hyväksyttävissä.”

”On EU:n tehtävä arvioida, haluaako se säilyttää komission idologisen puhtauden todellisten talouksiensa kustannuksella”, Fox sanoo.