Britannian kanta muuttui: Lapset haetaan ISIS-leireiltä

Koillis-Syyriassa sijaitsevilla pakolaisleireillä on arviolta 30 orpoa brittilasta.

Britannian viranomaiset ovat alkaneet edistää Syyrian ISIS-leireillä olevien alaikäisten lasten tuomista takaisin Britanniaan, uutisoi The Guardian.

Turkin hyökkäys Syyriaan on muuttanut Britannian kantaa asiaan, sillä vielä viime viikolla Britannian hallitus ilmoitti, että lasten hakeminen takaisin Britanniaan olisi liian vaarallista.

Britannian ulkoministeriö ei ole vielä kertonut aikatauluja lasten kuljettamiselle. Ministeriön mukaan ensin halutaan tarkistaa, voidaanko lapsille tarjota turvallista matkaa takaisin Britanniaan.

– Tutkimme jokaisen tapauksen, jossa konsuliapua pyydetään, mutta prosessi ei ole yksinkertainen, ulkoministeriöstä kommentoidaan The Guardianille.

ISISiin linkittyneiden brittivanhempien lapsia etsitään monen kentällä olevan järjestön voimin.

On selvinnyt, että Raqqan kaupungissa on ainakin kolme orpolasta, joiden uskotaan matkustaneen Lontoosta Syyriaan viisi vuotta sitten vanhempiensa kanssa. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan Koillis-Syyriassa sijaitsevilla al-Rojin ja al-Holin pakolaisleireillä on arviolta 30 orpoa brittilasta.

Kurdiviranomaisten ja brittiläisten avustusjärjestöjen mukaan lapset kuljetettaisiin ensin Irakiin ja sieltä eteenpäin Britanniaan. Kuljetus olisi mahdollista tehdä turvallisesti ja nopeasti nyt, kun Turkki ja Yhdysvallat ovat sopineet tulitaukosopimuksesta.