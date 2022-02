Britannia: Venäjä ulos Swift-järjestelmästä

– Vaadimme loppua Venäjän osallistumiselle Swiftiin, pääministeri Boris Johnson twiittasi lauantaina.

Euroopan unionissa on ollut erimielisyyttä Ukrainan vetoomuksesta Venäjän häätämiseen järjestelmästä.

Aiemmin lauantaina ukrainalaisille lähettämässään videoviestissä maan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että suurin osa EU:n jäsenmaista kannattaa nyt uuden pakotteen määräämistä sekä kehotti Saksaa ja Unkaria tekemään samoin.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán ilmoittikin tänään lauantaina kannattavansa Venäjän sulkemista järjestelmästä. Myös Italia on kääntymässä samalle kannalle.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on joutunut arvostelun kohteeksi, koska hän ei ole tukenut tätä ehkä raskainta pakotetoimea, joka Venäjälle voidaan asettaa.

Swift-järjestelmän kautta kulkee päivittäin 42 000 miljoonaa maksusuoritusta. Mukana on 11000 pankkia 200 maasta. Venäjän sulkeminen järjestelmästä aiheuttaisi maalle suuria vaikeuksia toimia kansainvälisessä taloudessa, sillä sulkemisen ulos järjestelmästä rahansiirto Venäjältä ja Venäjälle keskeytyisi.

Venäjältä on vastattu, että jos Venäjä suljetaan järjestelmästä, öljyn, kaasun ja metallien toimitukset Eurooppaan loppuvat.

