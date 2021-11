Britannia valmis lähettämään 600 sotilasta Ukrainaan

Erikoisjoukot saataisiin perille alle kahden vuorokauden kuluessa konfliktin kärjistymisestä.

Britannian asevoimien kerrotaan asettaneen 600 sotilasta korkeaan valmiuteen Ukrainan ja Venäjän lisääntyneiden jännitteiden seurauksena.

Osasto koostuu tiettävästi SAS-erikoisjoukkojen ja 16. maahanlaskuprikaatin sotilaista. Puolustushallinnon lähde sanoo Mirror-lehdelle, että joukot ovat vain muutaman tunnin lähtövalmiudessa.

Tykistön tukemat sotilaat saataisiin tarvittaessa perille 36 tunnin sisällä.

– 400–600 sotilasta on valmiina. Varusteet on pakattu, ja he voivat joko laskeutua Ukrainaan tai hypätä laskuvarjolla. He ovat harjoitelleet molempia tilanteita varten, lähde kertoo.

Ulkomaan tiedustelupalvelu MI6 ja asevoimien johto ovat varoittaneet Britannian hallitusta Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä. Alueelta kuvattujen videoiden perusteella Ukrainan tuntumaan olisi keskitetty lisää panssarivaunuja ja muita joukkoja.

Britannian asevoimien komentaja, kenraali Nick Carter varoitti sunnuntaina länsimaiden ja Venäjän välisen vahinkosodan riskistä. Hänen mukaansa tilanne on nyt kireämpi kuin kertaakaan kylmän sodan päättymisen jälkeen.

– Monet kylmän sodan aikana käytössä olleista diplomaattisista työkaluista ja mekanismeista eivät ole enää käytössä. Ilman niitä on suurempi riski, että eskalaatiot johtavat virhelaskelmiin, Nick Carter sanoi Times Radion haastattelussa.

Venäjä on sanonut vastaavansa joukkojensiirroilla Naton lisääntyneeseen toimintaan Mustanmeren alueella.