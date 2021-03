Britannia vahvistaa ydinasearsenaalia ensi kertaa vuosikymmeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan asevoimien taistelukärkien nykyinen tuhovoima vastaa noin 1 200 Hiroshiman atomipommia.

Pitkään valmisteilla ollut pääministeri Boris Johnsonin hallituksen ulko- ja puolustuspoliittinen selonteko on määrä julkistaa ensi viikolla. Asiakirjassa esitetään eräiden ennakkotietojen mukaan Britannian asevoimien Trident-ohjusten taistelukärkien määrän lisäämistä ensi kertaa sitten kylmän sodan päättymisen.

Sanomalehti The Guardian kertoo Britannian taistelukärkien lukumäärän olleen huipussaan 1970-luvun lopulla, jolloin niitä oli noin 500. Kylmän sodan päätyttyä niitä on asteittain vähennetty, koska Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän muodostaman sotilaallisen uhan oli katsottu pienentyneen. Nyt uhka-arvio on siis muuttunut, ja maan ydinasekapasiteettia halutaan jälleen vahvistaa nykyisestä 180 taistelukärjen tasosta.

– Kunkin taistelukärjen räjähdysvoiman arvioidaan olevan noin 100 kilotonnia. Toisen maailmansodan lopulla Hiroshimaan pudotettu atomipommi oli noin 15 kilotonnia, The Guardian kertoo.

Kymmenien miljardien hintalappu

Britannialla on ollut oma ydinase 1950-luvulta alkaen, mutta viimeisten 60 vuoden aikana sen ydinarsenaali on maan pääministerin Harold Macmillanin ja USA:n presidentin John F. Kennedyn sopimuksen perusteella pitkälti nojannut amerikkalaiseen teknologiaan.

Trident-ohjukset on sijoitettu neljään Britannian kuninkaallisten merivoimien sukellusveneeseen sen varmistamiseksi, että maa kykenee toteuttamaan vastaiskun kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Ohjusten nykyinen taistelukärki on US W76, joka perustuu 1970-luvulta peräisin olevaan amerikkalaissuunnitteluun.

– W76 on kuitenkin vanhenemassa, ja Yhdysvallat on ehdottanut voimakkaamman W93:n kehittämistä sen korvaajaksi, The Guardian toteaa ja kertoo Britannian puolustusministerin lobanneen USA:n kongressia käynnistämään hankkeen.

Britannian puolustusministeriö arvioi, että ydinasein aseistettavien uuden sukupolven Dreadnought-sukellusveneiden kehittämisen kustannukset nousevat noin 35 miljardiin euroon. Uusien taistelukärkien hinnasta arviota ei vielä ole esitetty.

– Britannia on sitoutunut säilyttämään itsenäisen ydinpelotteensa, joka on olemassa torjuakseen kaikkein äärimmäisimmät uhat kansallista turvallisuuttamme ja elämäntapaamme kohtaan, asiaa kommentoinut puolustusministeriön edustaja sanoo.