Britannia uhkaa sittenkin karkoittaa EU-kansalaiset

Britannian sisäministeriö on uhannut rikkoa Brexit-sopimustaan.

Britanniassa maan sisäministeriö on herättänyt huomiota hiljattaisilla vaatimuksillaan poistaa osa EU:n kansalaisista maasta, uutisoi The Guardian. Poistettavien joukossa olisi myös kansalaisia, jotka ovat saaneet pysyvän asuinluvan, Settled Statuksen, Brexitistä huolimatta.

Britannian ministerit ovat toistuvasti luvanneet, että kaikilla kriteerit täyttävillä, jotka jättävät asuinlupahakemuksensa 30. kesäkuuta 2021 mennessä, on lupa jäädä maahan. Tämän sopimuksen ilmeinen noudattamatta jättäminen on nostattanut syytteitä sisäministeriön virkamiesten ”hallinnollisesta epäpätevyydestä” tai ”tahallisesta” yrityksestä karkottaa mahdollisimman monta EU:n kansalaista olettaen, että heidät on helpompi poistaa maasta kuin esimerkiksi turvapaikanhakijoita.

– He yrittävät sotkea minun ja perheeni elämän, eikä se ole reilua. Minulla pitäisi olla oikeuksia, sanoo eräs maastapoistumisohjeet saanut EU:n kansalainen The Guardianille.

Britannialaisen oikeudellisen hyväntekeväisyysjärjestö Bid:n johtaja Pierre Makhloufin mukaan ei ole tarkkaa tietoa, johtuuko sopimuksen rikkominen tahallisesta laiminlyönnistä. Makhlof kuitenkin painottaa että jokatapauksessa Brexit-sopimusta on näillä vaatimuksilla rikottu.

Maastapoistumispyyntöjä näyttää saapuvan erityisesti postitse asuinlupaa hakeneille. Bidin Euroopan talousalueen oikeudellisen johtajan Araniya Kogulathasin mukaan tämä on erityisen ongelmallista monille haavoittuville ja syrjäytyneille ihmisille, kuten vanhuksille ja vangeulle – tällaisilla kansalaisilla kun ei usein mahdollisuutta tehdä digitaalista hakemusta tai esimerkiksi hankkia ajanmukaista henkilöllisyystodistusta.