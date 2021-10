”Britannia tuntuu nyt Neuvostoliitolta”

– Voit olla huoleti siihen asti, kun itäeurooppalaiset alkavat lähettää sinulle käytettyjä vaatteita. Tätä oikeasti tapahtui ja se oli loukkaavinta, mitä kuvitella saattaa, Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves sanoo.

Hän vastaa Twitterissä talouslehti Financial Timesin tunnetulle kolumnistille Gideon Rachmanille. Rachman oli todennut Britannian ”tuntuvan nyt Neuvostoliitolta”.

– Poikani viestitti juuri voitonriemuisesti löytäneensä viimeisen couscous-paketin supermarketin tyhjän hyllyn takaa. Naapuri taas tuli kertomaan kuulleensa, että paikalliselle huoltamolle tulee tänään illalla vähän polttoainetta, Rachman toteaa runsaasti huomiota herättäneessä tviitissään.

Brexit on katkonut tuotanto- ja hankintaketjuja ja Britanniassa on jouduttu turvautumaan jopa armeijan apuun, jotta kansalaisille saadaan jaettua riittävästi polttoainetta. Kauppojen hyllyt taas tyhjenevät edelleen.

Don’t fret until East Europeans start sending you used clothing. This actually happened across the region and was the most insulting thing anyone could imagine

