Britannian mukaan Mariupolin sairaalan pommitus oli sotarikos

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan puolustusministeri kuvailee hyökkäystä täysin halveksittavaksi.

Britannian puolustusministeri James Heappey sanoi BBC:lle keskiviikkoista Venäjän pommitusta sairaalaan Mariupolissa, johon kuului myös synnytysosasto, sotarikokseksi.

Hän kuvasi hyökkäystä täysin halveksittavaksi.

– Olipa kyseessä kohdennettu tai mielivaltainen hyökkäys, molemmat merkitsevät sotarikosta, Heappey totesi.

Hän lisäsi, että kansainvälisen yhteisön velvollisuutena on ”varmistaa, että todisteet kerätään ja tallennetaan, jotta kun sen aika tulee, ja lupaan teille, että sen aika tulee, on mahdollisuus nostaa syytteeseen kansainvälisissä rikostuomioistuimissa.

Mariupolin apulaispormestari kertoi BBC:lle, että kolme ihmistä – joista yksi lapsi – kuoli ja ainakin 17 loukkaantui. Osa heistä oli raskaana olevia naisia.

Lääkärit Ilman Rajoja Suomen osaston toiminnanjohtaja Linda Konaten mukaan tulitukset, tulitaistelut ja ilmapommitukset ovat jatkuneet Mariupolissa, ja hakeutuminen sairaanhoitoon on muuttunut yhä vaikeammaksi.

– Erityisen vaikeaa se on odottaville äideille ja liikuntarajoitteisille ikääntyneille ihmisille.

– Sairaanhoidon laitoksiin tehdyt hyökkäykset tuhoavat sen vähäisenkin kapasiteetin, joka on enää jäljellä kiireellisten tapausten hoitoon. Kaupungissa, jossa terveydenhuoltojärjestelmä on lähellä romahdusta, ihmisille välttämättömän sairaanhoidon riistäminen on sodan oikeussääntöjen vastaista, Konate toteaa.