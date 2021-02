Britannia sai rokotettua riskiryhmät aikataulussa

Britannia on onnistunut rokottamaan tavoittelemansa 15 miljoonaa ihmistä, kertoo The Independent. Tavoite täyttyi päivää ennen hallituksen itselleen asettamaa takarajaa.

– Olemme tehneet tämän yhdessä, pääministeri Boris Johnson kertoi yhteisöpalvelu Twitterissä julkaisemallaan videolla.

Rokotettuihin sisältyy neljä tärkeintä riskiryhmää, joihin kuuluvat muun muassa yli 70-vuotiaat, vanhainkotien asukkaat sekä terveydenhuollon henkilökunta.

Johnson mainitsi puheessaan että rokotteita on annettu kaikkialla aina kirkkoja, messualueita, koteja ja kyliä myöten. Hän kehui kaikkia operaatioon osallistuneita omasta osastaan tavoitteen toteutumisessa.

– Niitä ovat antaneet mitä poikkeuksellisin rokottajien armeija, jotka ovat pistäneet kuin huomista ei olisikaan.

Rajoituksia ei kuitenkaan olla vielä purkamassa. Johnsonin mukaan seuraavaksi on tarkoitus rokottaa yli 65-vuotiaat, joista miljoonaa ollaan jo lähestymässä rokotusaikakirjeellä.

– Meillä on edelleen pitkä matka kuljettavana.

Today we have reached a significant milestone in the United Kingdom’s national vaccination programme.

This country has achieved an extraordinary feat – administering a total of 15 million jabs into the arms of some of the most vulnerable people in the country. pic.twitter.com/wPKCXPT8Td

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2021