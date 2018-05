Britannialta raskas ase Venäjän rikollisia vastaan

Britannian parlamentin alahuone on hyväksynyt aloitteen, jonka avulla ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneille henkilöille voidaan asettaa pakotteita.

Aloite on nimetty vuonna 2009 kuolleen venäläisen juristin Sergei Magnitskin mukaan. Korruptionvastaiseen työhön keskittynyt Magnitski kuoli epäilyttävissä olosuhteissa venäläisessä vankilassa, jossa häntä pidettiin ilman lainvoimaista tuomiota. Hänen oli määrä vapautua viikkoa myöhemmin.

– Parlamentissa koettiin tänään tärkeä hetki, kun pakotteita koskevaan lakiesitykseen lisättiin niin sanottu Magnitski-osio, joka on kohdistettu ihmisoikeuksia räikeästi rikkoneisiin ihmisiin, ulkoministeri Boris Johnson sanoi tiistaina.

– Tämän avulla Britannia voi ryhtyä toimiin niitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin ympäri maailman. Britannia puolustaa ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

Asia eteni parlamentissa sekä konservatiivien että oppositiossa olevan työväenpuolueen tuella. Laajempi, talouspakotteita ja rahanpesun torjuntaa käsittelevä lakipaketti siirtyy seuraavaksi parlamentin ylähuoneen käsittelyyn.

Aloitetta ei ole suunnattu Venäjää vastaan. Sen hyväksymistä pidetään kuitenkin vastareaktiona Britanniassa aiemmin keväällä koettuun myrkytystapaukseen.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi vastaavan aloitteen jo vuonna 2012, jonka kautta Magnitskin kuolemaan sekaantuneiden venäläisviranomaisten varoja jäädytettiin. Heille asetettiin myös matkustuskielto Yhdysvaltoihin.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Sergei Magnitski kuoli vankilassa sydänkohtaukseen, kertoo Radio Free Europe.

Important moment in Parliament today as ‘Magnitsky’ provisions targeted at gross human rights violators are added to Sanctions Bill. These will allow UK to act against those responsible for serious offences worldwide. UK stands up for human rights globally.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 1, 2018