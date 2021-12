Britannia lähettää sotilaita tiedustelutehtäviin Liettuaan

Britannia lähettää 140 armeijan pioneeria Puolaan tarjotakseen ”asiantuntijatukea” Puolan joukoille, jotka on lähetetty Valko-Venäjän-vastaiselle rajalle siirtolaiskriisin vuoksi, kertoo uutissivusto Sky News.

Britannia lähettää myös pienemmän sotilasryhmän tiedustelutehtäviin Liettuaan. Tiedustelutyhmän tehtävänä on arvioida, minkälaista apua Liettualle voidaan tarjota. Myös Liettuan rajajoukot joutuvat torjumaan Valko-Venäjän masinoimaa kriisiä.

Siirtolaiskriisin lisäksi Venäjän ja länsimaiden suhteet ovat kiristyneet äärimmilleen. Venäjä on koonnut viime kuukausina yli 100 000 sotilasta ja valtavasti kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Ukrainan ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut ovat varoittaneet Venäjän valmistelevan hyökkäystä. Myös moni arvostettu siviiliasiantuntija on arvioinut hyökkäysvalmistelut todellisiksi.

Britannian puolustusministeri Ben Wallacen mukaan Puolaan lähetettävien pioneerien tehtävänä on auttaa Puolan joukkoja rajan vahvistamisessa rakentamalla aitoja ja korjaamalla teitä.

– Sitoutumisemme Euroopan turvallisuuteen on horjumaton, ja tarjoamme aina tukea liittolaisillemme, Wallace sanoo tiedotteessa.

Britannia on lähettänyt jo aikaisemmin 150 pioneeria Puolaan. Brittisotilaat ovat osa Yhdysvaltain johtamaa taisteluosastoa.

Nato on asettanut yhden monikansallisen taisteluosaston kuhunkin Baltian maahan sekä Puolaan.

BREAKING: The UK will send 140 military engineers to Poland to provide “specialist support” to Polish forces dealing with a migration crisis on their border with Belarus. A recce team of UK troops has also been sent to Lithuania to assess what support they can offer

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) December 9, 2021