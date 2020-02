Britannia kehottaa poistumaan Kiinasta – näin Suomi ohjeistaa

Hubein maakunnassa oleskelevia kansalaisia evakuoidaan tarvittaessa Britanniaan.

Britannian ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Kiinaan meneillään olevan koronavirusepidemian vuoksi.

Maan kansalaisia ohjeistetaan poistumaan välittömästi Kiinasta, jos vain mahdollista. Kaupallisia lentoja Britanniaan on edelleen saatavilla muualta kuin Hubein maakunnasta.

Ulkoministeri Dominic Raab kertoi uusista matkustussuosituksista tiistaina.

– Britannian kansalaisten turvallisuus on ensimmäinen prioriteettimme. Kehotamme Kiinassa oleskelevia kansalaisiamme poistumaan maasta, jotta altistus virukselle voidaan minimoida. Työskentelemme kellon ympäri auttaaksemme Hubein maakunnassa olevia kansalaisia, jotka toivovat evakuointia, Raab toteaa tiedotteessa.

Suomen ulkoministeriö kehottaa tammikuun 31. päivälle päivätyssä matkustustiedotteessaan välttämään kaikkea matkustamista Wuhanin kaupunkiin ja muualle Hubein maakuntaan.

Maakuntien välistä julkista liikennettä on vähennetty ja useasta kaupungista poistumista on rajoitettu. Kiina on laajentanut toimenpiteitä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi koko maassa.

