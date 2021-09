Britannia ja USA rauhoittelevat Ranskan sukellusveneraivoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britanniassa heräsi huoli, että tuore sopimus ajaa maan sotaan Kiinan kanssa.

Britannian mukaan sen ja Ranskan välinen sotilasyhteistyö jatkuu hyvänä, vaikka välejä hiertääkin tuore kiista sukellusveneistä.

– Suhteemme Ranskaan, meidän sotilaallinen suhteemme Ranskaan on raudanluja. Me seisomme rinta rinnan ranskalaisten kanssa, olipa kyseessä yhteinen operaatio terroristeja vastaan Sahelissa tai Virossa, jossa meillä on suurin yhteinen Nato-operaatio, sanoo Britannian pääministeri Boris Johnson Politicon mukaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken sanoo, että Ranska on tärkeä kumppani ja että Yhdysvallat toimii jatkossakin ”uskomattoman lähellä” Ranskaa.

Britannia, Australia ja Yhdysvallat ilmoittivat eilen laajasta sukellusveneyhteistyöstä. Australia hankkii kahdeksan ydinsukellusvenettä, ja Britannia ja Yhdysvallat luovuttavat sille tarvittavaa teknologiaa. Sopimuksen arvo on 90 miljardia dollaria. Sopimuksesta ei kerrottu etukäteen EU:lle eikä Ranskalle.

Australia oli aiemmin sopinut, että se hankkii tarvittavan teknologian Ranskalta. Sopimuksen arvo olisi ollut 50 miljardia euroa.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves le Drian sanoi olevansa australialaisille katkera ja että lipeäminen sopimuksesta oli kuin ”puukonisku selkään”. Le Drian sanoi myös, että Yhdysvaltain presidentti kohtelee liittolaisiaan yhtä huonosti kuin tämän edeltäjä Donald Trump.

Myös Kiina on ilmaissut huolensa kolmen maan sukellusvenesopimuksesta. Kiinan mielestä ne toimivat kylmän sodan periaatteiden mukaan. Johnson kiistää tämän ja sanoo, ettei hanketta ole suunnattu Kiinaa vastaan.

BBC:n mukaan Britannian edellinen pääministeri Theresa May kysyi kuitenkin maan parlamentissa, voiko Britannia tulla vedetyksi mukaan sotaan Kiinaa vastaan. Hän halusi tietää, mitä seurauksia Britannialle koituu sopimuksesta, jos Kiina hyökkää Taiwaniin. Johnson kierteli vastauksessaan.

– Britannia on sitoutunut puolustamaan kansainvälistä lakia, ja sen ohjeen haluamme antaa ystävillemme kaikkialla maailmassa, ja sen ohjeen annamme myös Kiinan hallitukselle.

Taiwan katsoo olevansa itsenäinen valtio, mutta Kiina ei ole tunnustanut sitä vaan pitää Taiwania laittomasti irtautuneena maakuntanaan.