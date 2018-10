Britannia harjoitteli kyberiskua Moskovaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kybervalmiuksia kehitetään, jotta konfliktin eskaloituminen ydinsodaksi olisi vältettävissä.

Britannian asevoimien johto on simuloinut massiivisen kyberhyökkäyksen Moskovan pimentämiseksi, Lontoossa ilmestyvä The Sunday Times kertoo. Harjoitellun kaltainen kyberisku voitaisiin toteuttaa tilanteessa, jossa Venäjä olisi ensin käynnistänyt sotilaallisen hyökkäyksen länttä vastaan.

Lehden haastattelemat turvallisuuslähteet pitävät Britannian sotilaallista keinovalikoimaa huolestuttavan suppeana. Käytännössä ainoa vaihtoehtoinen tapa vastata Venäjän sotatoimiin olisi turvautuminen ydinaseisiin.

Whitehallissa viikoittain järjestettävissä huippusalaisissa suunnittelukokouksissa on lehden mukaan päädytty siihen, että kyberaseet antavat Britannialle parhaan mahdollisuuden pidätellä Venäjää, kun lyhyen kantaman ydinaseista on kylmän sodan päätyttyä luovuttu.

– Venäjä pyrkii edelleen heikentämään läntistä demokratiaamme. Tavanomaiseen sotaan he tuskin lähtevät, mutta Viron edustalla on saaria, jotka he voisivat ottaa haltuunsa testatakseen Naton sitoutumista artikla 5:een, eräs lehden haastattelema lähde arvioi.

– Jos he upottaisivat lentotukialuksemme ydinkärjellä varustetulla torpedolla, mikä olisi vastauksemme? Ei ole mitään sen välillä, että upotamme heidän sukellusveneensä tai että pudotamme ydinpommin pohjoiselle Kamtšatkalle. Tämän takia kyber on niin tärkeä: voidaan käydä hyökkäykseen ja sammuttaa Moskovan valot kertoaksemme heille, että se, mitä he tekevät, ei ole oikein.

Tänään sunnuntaina esitettävässä televisioyhtiö Sky Newsin haastattelussa tiedustelupalvelu MI6:n entinen johtaja Sir Richard Dearlove varoittaa Britanniaa aliarvioimasta Kremlin kykyä aiheuttaa harmia lännelle Venäjän sotilastiedustelun äskettäisistä epäonnistumisista huolimatta.

– Se [Venäjä] on väkivaltainen maa, ja heillä on tapana ratkaista poliittisia ongelmia tappamalla toisiaan, Dearlove toteaa.

