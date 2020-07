Britannia haluaa mukaan EU:n rokotteiden yhteishankintaan

Yhteishankinnan tavoitteena olisi estää rokotehintojen inflaatio.

Iso-Britannia neuvottelee parhaillaan liittymisestä Euroopan unionin koronavirusrokotteiden hankintaohjelmaan, uutisoi Euronews.

Rokotteiden yhteishankinnan tarkoituksena olisi estää rokotteiden hintojen inflaatio, joka saattaa aiheutua, jos rokotteista kilpaillaan. Toistaiseksi toimivaksi todettua rokotetta ei ole vielä löytynyt, mutta niitä on kehitteillä lukuisia.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan useita muitakin maita on ollut yhteydessä yhteishankintojen tiimoilta.

Päätös siitä, voiko Britannia liittyä EU:n rokotehankintoihin saatetaan saada jo ensi viikolla. Päätöstä tehdessä otetaan huomioon Brexitin aiheuttama herkkä tilanne.

Iso-Britannia on Euroopassa pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa. Tartuntoja maassa on Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan 285 788 ja virukseen on kuollut 44 216 ihmistä. Kuolonuhrien määrä on Britanniassa kaikista maailman maista kolmanneksi suurin.