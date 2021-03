Britannia: Emme estä rokotevientiä – EU vaatii todisteita

Kauppakumppanien sanaharkan taustalla on EU:n epäily, ettei Britannia päästä unionin haluamia rokotteita yli kanaalin.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi keskiviikkona, että Britannia ei rajoita koronarokotteiden vientiä maasta ulos. Hän kertoi brittiparlamentille haluavansa ”oikaista” EU:sta levinneen tiedon, jonka mukaan Britannia olisi asettanut rokotteille vientikiellon.

– Haluan sanoa tämän selvästi: emme ole estäneet yhdenkään rokotteen tai rokotteen osan vientiä. Pandemia on saanut meidät kaikki samalle puolelle taistelussa globaalin terveyden puolesta, Johnson sanoo BBC:n mukaan.

Brittipääministeri sanoo vastustavansa rokotenationalismia sen kaikissa muodoissa. Hän muistuttaa, että Britannia on lahjoittanut rahaa Covax-ohjelmaan, jonka kautta köyhiin maihin viedään rokotteita.

– Parlamentti voi olla ylpeä Britannian rokoteohjelmasta ja siitä, että 22,5 miljoonaa kansalaistamme on saanut ensimmäisen rokotteen. Voimme myös olla ylpeitä tuestamme kansainväliselle rokoteohjelmalle, kuten 548 miljoonasta punnasta, jonka olemme lahjoittaneet Covaxiin.

Johnson ei BBC:n artikkelissa mainitse, montako rokotetta Britanniasta on viety. Se kuitenkin on kerrottu, että Ghanaan on saapunut 600 000 ruotsalais-brittiläisen Astra Zenecan valmistamaa rokotetta. Astra Zenecan rokotteista valtaosa valmistetaan Britanniassa, mutta yhtiöllä on tehtaita myös Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa.

EU:ta edustava Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel suhtautuu epäillen Johnson sanoihin. Hänen mielestään Britannian pitää julkaista tiedot siitä, montako rokotetta maasta on viety.

– Britit sanovat, etteivät he ole päättäneet vientikiellosta. Mutta me tiedämme, ja minä tiedän koska olen poliitikko, että on erilaisia tapoja asettaa kieltoja ja rajoituksia rokotteille tai lääkkeille, koska lääkkeille on olemassa kielto. Jäljelle jää kysymys: montako rokoteannosta he ovat vieneet ulos Britanniasta? Tämä on yksinkertainen kysymys, enkä ole eilisen jälkeen kuullut siihen vastausta, Michel sanoo Politicossa.

Michel viittaa ”eiliseen”, koska hän julkaisi tiistaina kannanoton, jossa hän syytti Britanniaa ja Yhdysvaltoja rokoteviennin estämisestä. Britannian ulkoministeri Dominic Raab ehti keskiviikkona jo ennen Johnsonia kiistää Michelin väitteen. Raab lähetti tälle kirjeen, jossa hän syytti tätä väärän tiedon levittämisestä.

Britanniassa noin kolmasosa väestöstä on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta. EU:ssa rokotteen on saanut vain joka kymmenes. EU-komissiota on syytetty rokotusten hitaasta etenemistä.

Keskiviikkona komissio kertoi tilanneensa Pfizerilta neljä miljoonaa ylimääräistä rokotetta, jotka toimitetaan kahden viikon kuluessa. Yhteensä EU on tehnyt sopimuksia noin kahdesta miljardista rokoteannoksesta, joista tosin vasta osa on hyväksytty käyttöön EU:n alueella.

