Ruotsalaismeppi Anna Maria Corazza Bildtin mukaan EU:n merkitys on Brexitin myötä korostunut.

Ruotsalaisen EU-parlamentaarikon Anna Maria Corazza Bildtin mukaan Brexitistä on muodostunut muulle Euroopalle varoittava esimerkki, Dagens Nyheter kirjoittaa. Myös Ruotsissa EU-jäsenyyttä aikaisemmin vastustaneet Ruotsidemokraatit ja Vasemmistopuolue ovat maltillistaneet kantojaan, lehti kertoo.

– Brexitistä tulikin rokote, ei tartunta. Kaksi vuotta sitten kaikki luulivat päinvastoin, maltillista kokoomusta edustava Corazza Bildt toteaa haastattelussa.

Ruotsalaismeppi arvioi syyksi entistä levottomamman kansainvälisen tilanteen, jolloin eurooppalaisen yhteistyön vakauttava merkitys korostuu.

Myös Corazza Bildtin aviomies, entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt kommentoi EU:n tulevaisuudennäkymiä Dagens Nyheterille. Bildtin mukaan unionin itälaajentumista on voitava arvioida myös kriittisesti, vaikka päätös olikin ”pääasiassa täysin oikea”. Bildtin mukaan entisten itäblokin maiden instituutioiden muuttaminen osoittautui odotettua vaikeammaksi.

– Ehkä me aliarvioimme sen, että he myös hakeutuivat takaisin oman historiansa pariin. Me luulimme että he vain halusivat Eurooppaan. Tässä näemme jännitteitä, Bildt sanoo.

Carl Bildt oli pääministerinä Ruotsin käydessä EU-jäsenyysneuvotteluja 1990-luvun alussa.