Brexitin ympärillä kuohuu: Voisiko EU-ero jäädä toteutumatta?

Brittihallituksen rakoileminen sai aikaan vaihtelevia reaktioita maailmalla. Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tviittasi vihjaillen Britannian EU-eron peruuntumisesta.

– Poliitikkoja tulee ja menee, mutta heidän ihmisille luomansa ongelmat jäävät. Harmittelen vain sitä, että idea Brexitistä ei mennyt (David) Davisin ja (Boris) Johnsonin mukana. Mutta…kuka tietää?, Tusk kirjoittaa.

Tusk on useasti kritisoinut Britannian päätöstä erota EU:sta.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But…who knows?

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen painotti Twitterissä, että paras vaihtoehto molemmille osapuolille olisi Britannian pysyminen EU:n jäsenenä.

– Yli kaksi vuotta Brexit-äänestyksen jälkeen Britannia on edelleen sekaannuksen tilassa. Ero astuu voimaan maaliskuussa. Ei tästä hyvää sopimusta saada aikaan, mutta pitäisi saada sellainen josta olisi mahdollisimman vähän vahinkoa molemmille. EU-jäsenyys olisi paras vaihtoehto, meppi toteaa.

Britannian liberaalidemokraattien puheenjohtaja Vince Cable kannusti twitterissä ihmisiä liittymään Britannian EU-eroa vastustavaan kansanliikkeeseen.

Cablen mukaan viimeistään Johnsonin ero tuhosi konservatiivipuolueen mahdollisuudet ajaa EU-eroa yhtenäisenä.

He might have taken time to pluck up the courage to join his hard Brexiter colleagues, but Boris Johnson’s resignation completely destroys the Conservative position.

It's not too late. We can exit from Brexit – add your name today: https://t.co/QmgPvjx5jN

— Vince Cable (@vincecable) July 9, 2018